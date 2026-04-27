Slováci zvíťazili aj nad Lotyšskom a postúpili z 1. miesta
Autor TASR,aktualizované
Trenčín 27. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti sa stali víťazmi A-skupiny na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov. V záverečnom pondelkovom stretnutí zdolali rovesníkov z Lotyšska 5:2 a o štvrtý postup do semifinále za sebou zabojujú vo štvrtok v Trenčíne proti Dánsku, ktoré skončilo na 4. mieste v B-skupine hranej v Bratislave. Slováci nazbierali v štyroch dueloch spolu 10 bodov, o bod viac ako druhá Kanada.
Slováci vyhrali skupinu prvýkrát v histórii svetových šampionátov tejto vekovej kategórie. Rozhodujúcou hernou činnosťou duelu proti Lotyšsku boli presilové hry. Slováci hrali hneď v úvode stretnutia početnú výhodu o dvoch hráčov, ktorú využili dvojnásobne a odskočili na 2:0. Napriek inkasovanému gólu v závere prvého dejstva pôsobili slovenskí mladíci sebavedomo a koncentrovane. Odmenou im boli ďalšie dva presilovkové zásahy. Dvakrát v zápase skóroval kapitán Adam Goljer, tri asistencie mal na konte Samuel Šramatý.
Slováci na úvod A-skupiny šokujúco zdolali premiérovo v kategórii do 18 rokov rovesníkov z Kanady (2:1). Následne si hladko poradili s Nórskom (6:1) a výborný výkon podali aj proti Fínsku, ktorému podľahli 4:5 po predĺžení, pričom od plného bodového zisku ich delilo necelých päť minút.
MS do 18 rokov - A-skupina:
Lotyšsko - SLOVENSKO 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)
Góly: 20. Obuks (Murnieks, Reidzans), 58. Rots (Upenieks) – 5. Bernát (Botka), 6. Goljer (Šramatý, Matta), 42. Goljer (Šramatý), 46. Kazda (Matta, Šramatý), 59. Brath (Potočka). Rozhodcovia: Pilný (ČR), Ströbel (Švaj.) – Rigoni (Tal.), Brüggemann (Nem.), vylúčení: 6:3 na 2 min., presilovky: 0:4, oslabenia: 0:0, 4727 divákov.
Lotyšsko: Nikitins – Laganovskis, Laugalis, Lisovskis, Luks, Klavinš, Erdmanis-Hermanis, S. Kruminš – Avotiš, Murnieks, Reidzans – Rots, Upenieks, Tarvids – Obuks, Rutkis, Klaucans – E. Kruminš, Losanš, Tamenieks – Danilovs
Slovensko: Hrenák - Goljer, Požgay, Botka, Floriš, Stančík, Kovalčík – Kazda, Šimko, Matta – Bernát, Hybský, Tariška – Brath, Karšay, Potočka – Selič, Jakubec, Šramatý – Válek, Ozogány
Realizačný tím pokračoval v rotácii na brankárskom poste a priestor tentoraz dostal Hrenák. Slováci išli naproti spečateniu postupu z 1. miesta skupiny. Lotyši im ponúkli presilovú hru o dvoch hráčov, v ktorej slovenský výber skóroval hneď dvakrát. Najskôr sa prvýkrát na turnaji strelecky presadil útočník Bernát a o 58 sekúnd neskôr si otvoril účet pred domácim trenčianskym publikom kapitán Goljer. Po prvom dejstve napokon platil stav 2:1, keďže 51 sekúnd pred koncom tretiny znížil Obuks.
Slováci mohli viesť v úvode prostrednej časti rozdielom troch gólov. Hybský odviedol výbornú prácu za bránkou, naservíroval puk Karšayovi, ktorý puk netrafil ideálne z bezprostrednej blízkosti. V polovici zápasu podržal domácich brankár Hrenák, ktorý betónom vyrazil zakončenie Obuksa v úniku. Záver tretiny ešte patril slovenským mladíkom, ale pohotové zakončenie Šramatého i strelu Floriša zneškodnil dobre chytajúci Nikitins.
Domáci výber potreboval odskočiť, keďže prípadný inkasovaný gól by ho dostal do značných komplikácií. Zverencom trénera Dendisa padla vhod presilová hra na začiatku tretej dvadsaťminútovky. Druhýkrát v zápase v nej skóroval obranca Goljer, ktorý si napravil chuť po nevydarenom súboji proti Fínsku. Lotyši boli nedisciplinovaní a ponúkli Slovensku ďalšiu presilovku a v nej strelil štvrtý gól na turnaji Kazda. Lotyši síce znížili zásluhou Rotsa, no v hre bez brankára už len inkasovali do prázdnej bránky od Bratha.
konečná tabuľka A-skupiny:
1. SLOVENSKO 4 3 0 1 0 17:9 10
2. Kanada 4 3 0 0 1 22:2 9
3. Fínsko 4 2 1 0 1 13:12 8
4. Lotyšsko 4 1 0 0 3 10:14 3
-----------------------------------
5. Nórsko 4 0 0 0 4 3:28 0
