< sekcia Šport
Slováci zdolali Moldavsko 2:0 a zvýšili svoje šance na postup
V novembrovom asociačnom termíne odohrajú domáce zápasy s Kazachstanom a Anglickom.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 14. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 21 rokov zvíťazili v Košickej futbalovej aréne nad Moldavskom 2:0 v utorňajšom zápase D-skupiny kvalifikácie ME 2027. Upevnili si tým priebežné prvé miesto na čele neúplnej tabuľky, v ktorej majú po štyroch zápasoch desať bodov. V novembrovom asociačnom termíne odohrajú domáce zápasy s Kazachstanom a Anglickom.
kvalifikácia ME do 21 rokov - sumár:
Slovensko - Moldavsko 2:0 (2:0)
Góly: 11. Fiala, 17. Sauer. Rozhodcovia: Spasjonnikovs - Tatriks, Šakurovs (všetci Lot.), ŽK: Jakubko - Botan, Obleac, Andreiciu, Rotaru, Costin.
Slovensko: Ťapaj - Hranica, Pališčák, Jakubko, Riznič - M. Sauer, Gidi (76. Murgaš), Hájovský (85. Chyla) - Fiala (46. Prokop), Pira (64. Griger), Gajdoš (64. Blaško)
Moldavsko: Dumenco - Obleac (74. Saca), Gospodinov, Dijinari, Andreiciu - Bitca (74. Lupascu), Costin, Cozma (46. Turcan) - Botan (46. Radu), Rotaru, Nazari (46. David)
Slováci nastúpili už aj s kapitánom Máriom Sauerom, ktorý sa vrátil do kádra po krátkom pôsobení v reprezentačnom A-tíme. V 8. minúte z diaľky vyskúšal pozornosť brankára Dumenca, ktorý stihol zareagovať. O tri minúty práve Sauer získal loptu počas rozohrávky súpera, prihrávkou za obranu pohotovo vysunul Fialu, ktorý otvoril skóre - 1:0. Od 17. minúty bolo už 2:0, keď sa Sauer v protiútoku dostal k strele, ktorú poslal k bližšej žrdi. Slováci mali duel pod kontrolou a v 33. minúte mohli viesť trojgólovým rozdielom, no Hranica zvnútra šestnástky neprekonal Dumenca.
Domáci reprezentanti nepoľavili v hre, ktorou držali Moldavcov ďaleko od bránky Ťapaja. Ten mal v druhom polčase iba minimum práce, jeho spoluhráči častejšie držali loptu a mali zápas pod kontrolou. Moldavci si dávali väčší pozor na diery v defenzíve a zmenu skóre nepriniesla ani sľubná šanca Grígera v závere zápasu.
kvalifikácia ME do 21 rokov - sumár:
Slovensko - Moldavsko 2:0 (2:0)
Góly: 11. Fiala, 17. Sauer. Rozhodcovia: Spasjonnikovs - Tatriks, Šakurovs (všetci Lot.), ŽK: Jakubko - Botan, Obleac, Andreiciu, Rotaru, Costin.
Slovensko: Ťapaj - Hranica, Pališčák, Jakubko, Riznič - M. Sauer, Gidi (76. Murgaš), Hájovský (85. Chyla) - Fiala (46. Prokop), Pira (64. Griger), Gajdoš (64. Blaško)
Moldavsko: Dumenco - Obleac (74. Saca), Gospodinov, Dijinari, Andreiciu - Bitca (74. Lupascu), Costin, Cozma (46. Turcan) - Botan (46. Radu), Rotaru, Nazari (46. David)
Slováci nastúpili už aj s kapitánom Máriom Sauerom, ktorý sa vrátil do kádra po krátkom pôsobení v reprezentačnom A-tíme. V 8. minúte z diaľky vyskúšal pozornosť brankára Dumenca, ktorý stihol zareagovať. O tri minúty práve Sauer získal loptu počas rozohrávky súpera, prihrávkou za obranu pohotovo vysunul Fialu, ktorý otvoril skóre - 1:0. Od 17. minúty bolo už 2:0, keď sa Sauer v protiútoku dostal k strele, ktorú poslal k bližšej žrdi. Slováci mali duel pod kontrolou a v 33. minúte mohli viesť trojgólovým rozdielom, no Hranica zvnútra šestnástky neprekonal Dumenca.
Domáci reprezentanti nepoľavili v hre, ktorou držali Moldavcov ďaleko od bránky Ťapaja. Ten mal v druhom polčase iba minimum práce, jeho spoluhráči častejšie držali loptu a mali zápas pod kontrolou. Moldavci si dávali väčší pozor na diery v defenzíve a zmenu skóre nepriniesla ani sľubná šanca Grígera v závere zápasu.
tabuľka D-skupiny:
1. SLOVENSKO 4 3 1 0 10:4 10
2. Anglicko 3 3 0 0 7:0 9
3. Írsko 3 2 1 0 5:3 7
4. Moldavsko 5 1 0 4 6:11 3
5. Kazachstan 3 1 0 2 1:3 3
6. Andora 6 1 0 5 1:9 3
zostávajúci program SR do 21 rokov v kvalifikácii ME 2027
štvrtok, 13. novembra: SR - Kazachstan /17.00/
utorok, 18. novembra: SR - Anglicko /17.00/
piatok, 27. marca 2026: Kazachstan - SR
piatok, 29. septembra 2026: SR - Írsko
piatok, 2. októbra 2026: Anglicko - SR
utorok, 6. októbra 2026: Andorra - SR
1. SLOVENSKO 4 3 1 0 10:4 10
2. Anglicko 3 3 0 0 7:0 9
3. Írsko 3 2 1 0 5:3 7
4. Moldavsko 5 1 0 4 6:11 3
5. Kazachstan 3 1 0 2 1:3 3
6. Andora 6 1 0 5 1:9 3
zostávajúci program SR do 21 rokov v kvalifikácii ME 2027
štvrtok, 13. novembra: SR - Kazachstan /17.00/
utorok, 18. novembra: SR - Anglicko /17.00/
piatok, 27. marca 2026: Kazachstan - SR
piatok, 29. septembra 2026: SR - Írsko
piatok, 2. októbra 2026: Anglicko - SR
utorok, 6. októbra 2026: Andorra - SR