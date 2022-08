Slovenskí volejbalisti zvíťazili v Gruzínsku a potvrdili druhé miesto

kvalifikácia ME 2023 - F-skupina:



Gruzínsko - SLOVENSKO 0:3 (-12, -15, -16)



67 min, rozhodovali: Yilmazgil (Tur.) a Twardowski (Poľ.)



tabuľka F-skupiny:



1. Španielsko 5 5 0 15:3 14 - postup na ME



2. SLOVENSKO 6 4 2 13:7 12 - tabuľka druhých



3. Maďarsko 5 2 3 9:9 7



4. Gruzínsko 6 0 6 0:18 0



Tbilisi 20. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti potvrdili druhé miesto v F-skupine kvalifikácie ME 2023. V sobotnom záverečnom stretnutí zvíťazili na palubovke Gruzínska v Tbilisi hladko 3:0 a budú čakať na výsledky zápasov v ďalších skupinách.Slováci získali celkovo dvanásť bodov, do tabuľky druhých tímov si však preniesli iba šesť bodov za dve víťazstvá nad Maďarskom a skóre 7:7. Výsledky proti poslednému Gruzínskemu sa im škrtli, keďže účinkovali v štvorčlennej skupine. Postúpi päť najlepšie umiestnených družstiev, Slovákom patrila tretia priečka, ale v sobotu od 19.00 h hrali tri tímy, ktoré ich mohli predstihnúť: Dánsko, Čierna Hora a Chorvátsko.Z "efka" postúpilo priamo Španielsko, ktoré privíta v nedeľu o 20.00 h tretie Maďarsko.Slováci boli na palubovke Gruzínska, ktoré nezískalo v doterajšom priebehu kvalifikácie ani set, jednoznačným favoritom. Túto úlohu od úvodu bez problémov naplňovali, duel odštartovali päťbodovou šnúrou, ktorá predznamenala vývoj stretnutia. Slováci premenili hneď prvý setbal a uspeli pomerom 25:12. Druhé dejstvo bolo podobne jasné, hostia dovolili domácim iba o tri body viac a po druhom setbale zvíťazili 25:12. Slováci si u outsidera nepripúšťali stratu setu a za týmto cieľom suverénne kráčali aj v treťom dejstve. Z 10:7 odskočili na 17:7 a zápas doviedli do víťazného konca po druhom mečbale.