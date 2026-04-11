Slováci zvíťazili v odvetnom prípravnom dueli v Česku 3:2
Slováci rozhodli o svojom triumfe v druhej tretine, v ktorej sa presadili Ivan Matta a Ondrej Tariška.
Autor TASR
Kravaře 11. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov uspela aj vo štvrtom prípravnom zápase pred domácimi MS tejto vekovej kategórie. V sobotu vyhrala v Kravařoch v odvete nad domácim Českom 3:2. V piatkovom dueli zdolala českých rovesníkov 3:1. Slováci rozhodli o svojom triumfe v druhej tretine, v ktorej sa presadili Ivan Matta a Ondrej Tariška.
prípravný zápas pred MS hráčov do 18 rokov
Česko – SLOVENSKO 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Góly: 6. Nedorost, 50. Vaněček (Klaus) - 6. Jakubec (Bereš, Hybský), 34. Matta (Tóth), 37. Tariška (Bernat, Bereš). Rozhodovali: Šico, Gebauer – Axman, Raszka, vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
