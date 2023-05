Slováci zvládli kľúčový súboj, Ramsay musel siahnuť aj po liekoch

Na snímke slovenská striedačka zľava Alex Tamáši, Róbert Lantoši, Pavol Regenda, kapitán Marek Hrivík a uprostred v pozadí tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Lotyšsko na 86. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v sobotu 13. mája 2023 v lotyšskej Rige. Foto: TASR/AP

Riga 14. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti zvládli v sobotu jeden z kľúčových súbojov na MS v Rige. S domácim Lotyšskom to bol zápas, ktorý veľa napovedal o postupových možnostiach v základnej skupine. S týmto súperom Slováci doposiaľ na MS trikrát prehrali, v sobotu sa však tešili z dôležitého triumfu 2:1. O tom, že to bol veľký nápor najmä na psychiku, svedčia aj slová trénera Craiga Ramsayho po zápase.Nepríjemný výber Lotyšska zdolali Slováci na ZOH vo Vancouveri 2010, v Turíne 2006 a v Pekingu 2022. Na MS však všetky tri zápasy z rokov 1997, 2013 a 2017 uchmatli pre seba Lotyši.povedal tréner Ramsay.V zápase sa Slováci ujali vedenia hneď v úvode po góle Sukeľa a v prvej tretine mali viaceré šance na to, aby svoj náskok zvýšili. To sa im nepodarilo a po vyrovnávajúcom góle Abolsa v druhej časti hry to bol na dlhé minúty súboj kto z koho. Domáci výber hnaný vypredanou arénou mal niekoľko šancí, ale aj brankár Šilovs na opačnej strane predviedol veľkú kvalitu. Napokon rozhodla jednoduchá akcia, keď Koch napálil puk na brankára a Hrivík ho dorazil do siete.zdôraznil kormidelník SR.Záver duelu bol extrémne náročný, Lotyši mali príležitosti na vyrovnanie. V oslabení podržal Slovákov brankár Škorvánek a naklonila sa k nim aj šťastena, keď Džerinš trafil iba do žŕdky.povedal 72-ročný Kanaďan.