Slovácko remizovalo s Partizanom Belehrad, Villarreal zdolal Poznaň

ACF Fiorentina - RFS Riga 1:1 (0:0)



Góly: 56. Barák – 74. Ilič

Heart of Midlothian - Istanbul Basaksehir 0:4 (0:1)



Góly: 26. Kaldirim, 67. Ndayishimiye, 75. Kingsley (vl.), 82. Özcan

1. Istanbul Basaksehir 1 1 0 0 4:0 3



2. ACF Fiorentina 1 0 1 0 1:1 1



3. RFS Riga 1 0 1 0 1:1 1



4. Heart of Midlothian 1 0 0 1 0:4 0

RSC Anderlecht - Silkeborg IF 1:0 (0:0)



Gól: 81. Silva (z 11m)

Villarreal CF - Lech Poznaň 4:3 (3:1)



Góly: 32. Chukwueze, 36. a 40. Baena, 89. Coquelin – 2. Skoras, 46. Ishak (z 11m), 61. Ishak



/Ľ. Šatka (Poznaň) do zápasu nezasiahol/

FK Austria Viedeň - Hapoel Beer-Sheva 0:0

1. Villarreal CF 1 1 0 0 4:3 3



2. FK Austria Viedeň 1 0 1 0 0:0 1



3. Hapoel Beer-Sheva 1 0 1 0 0:0 1



4. Lech Poznaň 1 0 0 1 3:4 0

1. FC Slovácko - FK Partizan Belehrad 3:3 (2:0)



Góly: 5. a 20. Kalabiška, 83. Kozák – 47. a 53. Diabaté, 62. R. Gomes, ČK: 22. Belič (Belehrad)



/P. Šimko (Slovácko) bol na lavičke náhradníkov/

FK Ballkani - CFR 1907 Kluž 1:1 (0:0)



Góly: 65. Thaci – 90+1. Matias

Bratislava 8. septembra (TASR) - Futbalisti 1. FC Slovácko remizovali v úvode skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy (EKL) s FK Partizan Belehrad 3:3. Český tím mal od 22. minúty o jedného hráča na ihrisku viac, no napriek tomu to nedokázal využiť. Lech Poznaň prehrala na ihrisku Villarrealu 3:4, Slovák Ľubomír Šatka do zápasu nezasiahol.Duel Nice - Kolín poznačili výtržnosti, štart odložili na 19.40 h. V drese hostí od úvodu nastúpil aj slovenský reprezentant Ondrej Duda.