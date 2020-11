Slovácko zdolalo Opavu v 9. kole českej ligy

České Budějovice - Plzeň 0:0

/M. Králik hral celý zápas, K. Mészáros hral do 78. min, L. Jánošík (všetci České Budějovice) nastúpil v 85. min - M. Káčer (Plzeň) hral od 73. min





MFK Karviná - Fastav Zlín 0:2 (0:2)

Góly: 1. a 9. Poznar.

/Ch. Herc hral do 82. min, D. Guba nastúpil v 46. min, M. Janečka (všetci Karviná) bol na lavičke náhradníkov - M. Hlinka hral celý do 90. min a dostal ŽK, M. Rakovan (obaja Zlín) bol na lavičke náhradníkov/.





1. FC Slovácko - Slezský FC Opava 3:1 (3:1)

Góly: 14. Hofmann, 24. Sadílek, 27. Petržela - 29. Holík.

/P. Bajza chytal celý zápas, P. Šimko (obaja Slovácko) hral do 89. min - K. Mondek (Opava) hral celý zápas/





1.FK Příbram - FK Mladá Boleslav 2:1 (0:1)

Gól: 64. Voltr, 76, Vávra - 28. Škoda.

/P. Kleščík (Příbram) hral celý zápas - R. Mazáň (Mladá Boleslav) hral celý zápas/.

Praha 28. novembra (TASR) - V úvodnom sobotňajšom zápase 9. kola českej futbalovej ligy zvíťazil 1. FK Příbram nad Mladou Boleslavou 2:1 a pripísal si na svoje konto prvú výhru v aktuálnom ročníku. Tretie víťazstvo za sebou dosiahol Zlín, ktorý vďaka dvom presným zásahom Tomáša Poznara triumfoval na ihrisku Karvinej 2:0. V záverečnom zápase sobotňajšieho programu remizovali České Budějovice s Plzňou 0:0.