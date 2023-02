Slovácko zdolalo Plzeň v 20. kole českej ligy

Česká liga - 20. kolo:



SK Dynamo České Budějovice - Bohemians Praha 1905 1:0 (0:0)



Góly: 84. Potočný



/M. Králik odohral celý duel, L. Skovajsa (obaja Dynamo) hral do 64. minúty, E. Prekop (Praha) hral do 59. minúty, L. Čmelík nastúpil v 74. minúte, J. Grič a D. Šípoš (všetci Dynamo) sedeli na lavičke náhradníkov/





FK Pardubice - FC Trinity Zlín 2:1 (1:0)



Góly: 7. Janošek, 69. Krobot - 90.+5 Kovinič



/M. Rakovan odohral celý duel, M. Hlinka hral do 84. minúty, F. Balaj (všetci Zlín) hral do 72. minúty, V. Budinský (Pardubice) sedel na lavičke náhradníkov/





1. FC Slovácko - FC Viktoria Plzeň 2:0 (1:0)



Góly: 26. Daníček, 63. Petržela



/E. Jirka (Plzeň) nastúpil v 70. minúte, P. Šimko (Slovácko) a M. Tvrdoň (Plzeň) sedeli na lavičke náhradníkov/

Praha 19. februára (TASR) – Futbalisti Viktorie Plzeň prehrali v nedeľnom dueli 20. kola najvyššej českej ligy s hráčmi Slovácka 0:2. V tabuľke sú na druhom mieste o dva body za Slaviou Praha.Šiesta Bohemians Praha prehrala v Českých Budejoviciach 0:1 a zo súboja posledných dvoch tímov vyšli lepšie Pardubice, ktoré doma zvíťazili nad Zlínom 2:1. Oba tímy majú na konte 17 bodov, Zlín figuruje o priečku vyššie pre lepšie skóre.