Slovák Čepo prestúpil do UFC, premiérový zápas absolvuje v Srbsku
Autor TASR
New York 16. mája (TASR) - Slovenský bojovník Vlasto Čepo prestupuje z organizácie Oktagon do zámorského UFC. Tridsaťjedenročný Slovák sa predstaví vo svojom debutovom zápase v najprestížnejšej organizácii sveta 1. augusta, v Belehrade nastúpi v strednej váhe proti Američanovi Gilbertovi Urbinovi.
Podľa isport.cz sa svojimi nedávnymi výkonmi a výsledkami dostal do hľadáčika UFC, v jeho prospech hovorí aj bilancia 14 výhier v 17 zápasoch. V poslednom období ho však sužovali viaceré zranenia. V prípade uskutočnenia augustového duelu sa Čepo stane ďalším Slovákom v UFC, v minulosti dostali šancu Ľudovít Klein a Martin Buday.
