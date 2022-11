Slovák Fraňo skončil ôsmy na MS v dlhom traile v Čiang Mai

Čiang Mai 5. novembra (TASR) - Slovenský atlét Peter Fraňo skončil ôsmy na MS v dlhom traile na 78 km v konkurencii 105 pretekárov v thajskom Čiang Mai. Do cieľa dobehol v čase 7:53:06 h. Druhý Slovák Marián Priadka obsadil 50. priečku časom 8:58:22 h. Trail je beh v náročnom horskom teréne s prudkými stúpaniami a klesaniami.



Fraňo štartoval na MS v traile druhýkrát, v roku 2019 v portugalskom Miranda de Corvo dobehol na 79. mieste. "Začal som radšej opatrne, keďže v takýchto extrémnych podmienkach som ešte nikdy nebežal. Všetko išlo podľa plánu, postupne som zrýchľoval. V samom závere mi však už dochádzali sily. Od poslednej občerstvovačky na 66. kilometri ma vpred hnala už len túžba byť čo najskôr v cieli. Môj odstup od najlepších nebol veľký a utvrdil som sa v tom, že som schopný súperiť s najlepšími trailovými bežcami na svete," uviedol pre portál atletika.sk.



AJ Priadka sa zmestil do prvej polovice výsledkovej listiny: "Po štarte som skúsil držať krok s rýchlejšími bežcami, no ukázalo sa, že tempo bolo pre mňa príliš rýchle. Nohy by aj vládali, ale problém bol udýchať to. S 50. miestom som spokojný, na viac som dnes nemal." Trailisti vystúpali v Čiang Mai celkovo 4807 výškových metrov.