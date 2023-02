Slovák Kucsa je nový tréner basketbalového Hradca Králové

Hradec Králové 17. februára (TASR) - Slovenský basketbalový tréner Richard Kucsa sa stal novým koučom českého klubu Královští sokoli Hradec Králové. Vo funkcii nahradil Lubomíra Peterku, pod ktorého vedením prehral posledný tím českej ligy osem duelov za sebou.



"Pre nového trénera to bude veľká výzva, nie každý by si vzal na seba tak ťažkú rolu. Po niekoľkých rokovaniach bolo jasné, že Richard Kucsa do toho chce ísť. Veríme, že nový tréner tím nakopne a povedie ho k víťazstvám," uviedol klub v stanovisku na oficiálnej stránke.



"Prioritou je sa čo najskôr etablovať a dosiahnuť každým dňom herný progres mužstva. Hovoriť o prehnaných cieľoch v momentálnej situácii nie je správne. Nejaké priority v rámci svojich myšlienok mám, ale dôležité bude, či sa prenesú aj do zápasov. Vieme, o čo tímy v tejto časti sezóny hrajú, nie je to ľahká situácia," povedal 37-ročný Kucsa.