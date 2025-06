Slovák Malaga skončil druhý na Slovak Parkour Open v Bratislave

Bratislava 8. júna (TASR) – Slovenský reprezentant Esteban Malaga skončil na druhej priečke v disciplíne Speed Run na 3. ročníku medzinárodného podujatia Slovak Parkour Open, ktoré v Bratislave usporiadala Slovenská gymnastická federácia (SGF).



Piaty v Speed Rune na minuloročných novembrových MS v japonskom Kitakjušu si na dráhe jednorazovo vybudovanej na Námestí Milana Rastislava Štefánika na ľavom brehu Dunaja zopakoval umiestnenie z vlaňajška, keď sa súťaž ešte konala v periférnej zóne hlavného mesta. Do centra slovenskej metropoly teraz zavítala premiérovo, pripomenula SGF v tlačovej správe.



Vzhľadom na nepriazeň počasia, ktorá narušila značnú časť sobotňajšieho programu a takmer úplne znemožnila nedeľňajšie dianie, napokon v Speed Rune ako konečné platili výsledky z kvalifikácie. Zvíťazil Ukrajinec Bohdan Kolmakov časom 18,52 s. Malaga za ním zaostal presne o pol sekundy (19,02). Tretí bol Čech Marek Šimara (19,27) pred Chorvátom Lovrom Crnaričom (19,76). Zo Slovákov figurujú v Top 10 popri Malagovi aj piaty Róbert Košarko (19,82), šiesty Šimon Gažík (19,96), siedmy Samuel Hlinka (21,85) a deviaty Bruno Klembala (22,06). Štartovalo 22 parkouristov.



„Kvalifikačná fáza býva prevažne prípravná s tým, že potom sa vždy dá niečo vylepšiť – vo finále naplno predviesť, čo je vo mne. V sobotu som si počas kvalifikácie neuvedomil, že vinou počasia to zároveň už môže byť definitíva. Až niekoľko hodín po nej, keď sa rozpršalo, som si povedal, že som mal absolvovať aj kvalifikačný druhý beh a dať to na sto percent. Skôr ako môjho výsledku je mi však ľúto, že to nevyšlo s počasím. Kompletný program mohol byť pre nás aj publikum pekný a zaujímavý,“ skonštatoval Malaga, držiteľ miestenky na augustové Svetové hry v čínskom Čcheng-tu.



Dovedna sa na SPO 2025 predstavilo 181 aktérov zo šiestich krajín. Vekovú kategóriu dospelých (ročník 2008 a starší) doplnili súťaže juniorov (2009 a 2010), starších žiakov (2011 – 2013), mladších žiakov (2014 a 2015) a detí (2016 a 2017). Prezident SGF Ľuboš Vilček potvrdil ambíciu dostať Slovak Parkour Open do kalendára Svetového pohára: „Určite si podáme žiadosť u Medzinárodnej gymnastickej federácie FIG. Vonkajší priestor vždy v sebe obsahuje riziko nevyspytateľných klimatických podmienok. Tento ročník nám to pripomenul a máme poučenie, že si musíme pripraviť alternatívu. Na druhej strane nás nadchla a motivovala skvelá atmosféra.“



Nevľúdne klimatické podmienky napriek úprave pôvodného harmonogramu spôsobili, že súperenia v disciplíne Freestyle napokon mali najmä z bezpečnostných dôvodov iba symbolický exhibičný charakter. Pretekári a pretekárky vrátane domácej Sandry Urbanovej, v máji štvrtej v ženskej sekcii Freestylu na Svetovom pohári v Amsterdame, predviedli redukované zostavy bez najnáročnejších prvkov. „S výkonom som vzhľadom na podmienky spokojná. Aj počas môjho behu mierne pršalo a neurobila som všetky veci, ktoré som mala nachystané. Napriek tomu sa mi to niekoľkokrát šmyklo, čo bolo dosť nepríjemné. Predviedla som len to, čo som v aktuálnych podmienkach mohla. Škoda, ale s počasím sa nedá nič urobiť,“ uviedla Urbanová.