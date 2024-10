Slovak Open aj s účasťou Wawrinku či Safiullina

Bratislava 23. októbra (TASR) - Na bratislavskom turnaji Slovak Open sa tento rok predstaví sedem hráčov elitnej svetovej stovky rebríčka ATP. Najvyššie nasadeným by mal byť Rus Roman Safiullin, ale ťahákom je najmä účasť trojnásobného grandslamového šampióna a bývalej svetovej trojky Stana Wawrinku zo Švajčiarska.



Safiullinovi patrí momentálne v rebríčku ATP 60. pozícia. Tridsaťdeväťročný Wawrinka vyhral v roku 2014 Australian Open a o rok neskôr Roland Garros. Zbierku grandslamových titulov doplnil v roku 2016 celkovým triumfom na US Open. V Bratislave štartuje na voľnú kartu – momentálne mu vo svetovom rebríčku patrí 169. priečka.



Okrem neho zavíta do NTC napríklad aj bývalý svetový hráč číslo štyri Kei Nišikori z Japonska. V poslednom vydaní akceptácie na turnaj figuruje zatiaľ pod čiarou, takže podujatie sa pre neho bude s najväčšou pravdepodobnosťou začínať už nedeľnou kvalifikáciou.