Slovak Open: Farkašová a Šupová neuspeli v Košiciach v 1. kole dvojhry
Šupová, hráčka Národného tenisového centra, prehrala so siedmou nasadenou Turkyňou Aylou Aksovou 6:3, 1:6, 1:6.
Autor TASR
Košice 18. mája (TASR) - Slovenské tenistky Nikola Farkašová a Kali Šupová nepostúpili do druhého kola dvojhry na Slovak Open 2026 v Košiciach. Farkašová, šestnásťročná držiteľka voľnej karty, nestačila v úvodnom zápase na Elenu Ruxandru Berteovú z Rumunska a podľahla jej 6:7 (4), 3:6- Šupová, hráčka Národného tenisového centra, prehrala so siedmou nasadenou Turkyňou Aylou Aksovou 6:3, 1:6, 1:6.