SLOVAK OPEN: Klein zdolal Horanského a postúpil do 2. kola

dvojhra - 1. kolo:

Lukáš KLEIN (SR) - Filip HORANSKÝ (SR) 6:4, 6:4

Roberto Marcora (Tal.) - Maxime Cressy (USA) 2:6, 6:4, 7:6 (4)

Matteo Viola (Tal.) - Jiří Lehečka (ČR) 2:6, 6:4, 7:6 (5)

Emil Ruusuvuori (Fín.-1) - Steven Diez (Kan.) 6:3, 6:3

Kamil Majchrzak (Poľ.-3) - Alex MOLČAN (SR) 6:2, 6:1

Mathias Bourgue (Fr.) - Sebastian Ofner (Rak.) 7:6 (4), 6:1

Lorenzo Giustino (Tal.-8) - Yannick Maden (Nem.) 7:5, 3:6, 6:4



Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein sa prebojoval do 2. kola dvojhry na bratislavskom challengeri Peugeot Slovak Open. V úvodnom kole zdolal svojho krajana Filipa Horanského 6:4, 6:4.Na harde v NTC nadviazal na víťazstvá nad spoluhráčom z daviscupového tímu z letnej série Peugeot Tennis Tour. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi zverenec trénera Tomáša Krupu vo štvrtok proti ôsmemu nasadenému Talianovi Lorenzovi Giustinovi.uviedol Klein, ktorý v novej sezóne už nebude pokračovať pod vedením trénera Krupu. Skúsený kouč by sa mal vrátiť do rodnej krajiny,Alex Molčan podľahol tretiemu nasadenému Poliakovi Kamilovi Majchrzakovi jednoznačne 2:6, 1:6. Držiteľ voľnej karty štyrikrát v zápase stratil podanie, čo sa rozhodujúcou mierou podpísalo pod jeho hladkú prehru.