Slovák verí, že pridá ešte veľa ďalších zápasov, mrzí ho neúčasť na MS

Bratislava 15. februára (TASR) - Marek Slovák sa v piatok zapísal do histórie najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. Ako iba šiesty hráč nastúpil na tisíci zápas. Útočník Slovana Bratislava však mal po ňom zmiešané pocity, keďže "belasí" prehrali doma s Trenčínom 2:4, a to vtedy ešte ani nevedel, že je to jeho posledný súboj v klube pod vedením Petra Oremusa. Slovan totiž v sobotu ráno reagoval na piatu domácu prehru v sériu odvolaním skúseného trénera.



Nahradil ho jeho doterajší asistent Tomáš Surový a pomáhať mu bude ďalší bývalý slovenský reprezentant Jaroslav Obšut. "Mám zmiešané pocity, odohrať tisíci zápas a prehrať doma, to zamrzí... Rozhodla prvá tretina, v ktorej sme dostali štyri góly. Ďalšie dve tretiny sme sa snažili, ale to hokejové šťastie má dobrú pamäť a nedovolilo nám poriadne sa vrátiť do zápasu," uviedol po prehre tridsaťšesťročný Marek Slovák.



Ten sa v piatok pripojil do exkluzívneho klubu k pätici Štefan Fabian, René Školiak, Peter Bartoš, Ivan Ďatelinka a Arne Kroták, ktorý je so 1259 zápasmi absolútny rekordér súťaže. Slovák v nej obliekal dresy domácej Nitry, projektu SR 20, Zvolena, Košíc, Žiliny, Banskej Bystrice, Nových Zámkov a teraz Slovana. V II. lige nastupoval za Bardejov a Bratislava Capitals a zahral si aj v Bielorusku za Junosť Minsk. V 1000 dueloch extraligy strelil 244 gólov a nazbieral 395 asistencií. Trikrát sa tešil aj z majstrovského titulu.



"Samozrejme, cením si to a ďakujem všetkým spoluhráčom a trénerom, že som sa mohol dostať až ku takémuto číslu. Pevne verím, že tam ešte nejaké zápasy pridám a budem atakovať tých, ktorí sú predo mnou. Chuť mám a verím, že keď mi vydrží aj zdravie, tak to bude dobré. Príde mi to ako včera, keď som začínal, a teraz je to tisíci zápas," uviedol.



Aj keď ešte nerozmýšľa nad koncom kariéry, obzrel sa za jej priebehom a najviac ho mrzí, že sa nepredstavil v slovenskom drese na majstrovstvách sveta v A-tíme. Krajinu reprezentoval na najvyššej úrovni v kategóriách do 18 a 20 rokov. "Chýbajú mi MS za slovenskú reprezentáciu, kde som bol fakt blízko... V klubovej kariére sa mi na Slovensku vždy páčilo. Za peniazmi som šiel iba raz a nenaplnilo ma to tak, ako som očakával. Takže som rád, že som bol tu a dúfam, že som si tu spravil nejaké meno a že ľudia na konci toho všetkého zatlieskajú," dodal.