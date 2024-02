Slovák zostane v Košiciach do konca sezóny, do Nitry zamieril Bačo

Košice/Nitra 14. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Slovák bude do konca prebiehajúcej sezóny 2023/2024 pôsobiť v HC Košice. Vedenie "oceliarov" sa dohodlo s HK Nitra na predĺžení Slovákovho hosťovania, pričom opačným smerom zamieril útočník Róbert Bačo. Kluby informovali o výmene na oficiálnych stránkach.



Slovák odohral v HC Košice uplynulú sezónu 2022/2023, ktorú zakončil ziskom majstrovského titulu. Po nej sa vrátil do materského klubu HK Nitra, za ktorý následne odohral 32 zápasov. Získal v nich 12 kanadských bodov (2+10) a v januári 2024 zamieril na pôvodne mesačné hosťovanie do Košíc. To sa po dohode klubov i hráča zmenilo na angažmán do konca sezóny. "Po konštruktívnej diskusii sa kluby i samotní hráči zhodli a dohodli, že toto riešenie bude aktuálne najvhodnejšie pre všetkých. Zúčastneným stranám ďakujem za férové rokovanie s úspešným koncom," uviedol športový manažér HC Košice Gabriel Spilar. Slovák odohral po návrate do Košíc 9 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 3 kanadské body (1+2). "Košice po mesiaci prejavili záujem o jeho zotrvanie a keďže my sme cítili potrebu získať fyzicky dobre stavaného hráča, dohodli sme sa na tejto výmene. Robo je bývalý juniorský reprezentant, ktorý má za sebou veľmi dobrý juniorský šampionát a v tejto sezóne sa etabloval aj na mužský hokej,“ povedal prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.



Pre 21-ročného útočníka Róberta Bača je sezóna 2023/2024 prvá v slovenskej extralige. Odohral v nej 29 stretnutí s bilanciou 2 góly, 4 asistencie, 30 trestných minút a 2 plusové body.