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Slovakia Ring privíta ME ťahačov, na okruhu sa predstaví 14 jazdcov
Po 940-kilometrovej ceste z Talianska na Slovensko pokračuje Goodyear FIA ETRC na najnovšom mieste v sedemkolovom kalendári a na okruhu s najdlhším kolom.
Autor TASR
Orechová Potôň 4. júna (TASR) - Okruh Slovakia Ring hostí druhé kolo Európskeho šampionátu ťahačov FIA (FIA European Truck Racing Championship). Medzi ašpirantov na triumf bude patriť obhajca titulu Maďar Norbert Kiss, ktorý si na úvodnom podujatí sezóny v Misane vybojoval trojité víťazstvo.
Po 940-kilometrovej ceste z Talianska na Slovensko pokračuje Goodyear FIA ETRC na najnovšom mieste v sedemkolovom kalendári a na okruhu s najdlhším kolom. Slovakia Ring, otvorený v roku 2010, so svojou 5,922-kilometrovou konfiguráciou predstavuje pre jazdcov Goodyear FIA ETRC a ich tímy náročnú výzvu. „Slovakia Ring je veľmi pekný, vždy s množstvom maďarských fanúšikov, takže atmosféra je vždy skvelá. Užívam si aj samotný okruh, ale tá atmosféra je veľmi výnimočná. Tradične je Slovakia Ring pre nás veľmi dobrým okruhom s peknými výsledkami v minulosti, takže dúfam, že v tom budeme pokračovať aj tento rok. Trať je rýchla a veľmi dlhá, takže je veľmi náročná na pneumatiky. Vyžaduje si to veľmi špeciálny prístup ako od jazdca, tak aj v nastavení. Myslím, že je to pravdepodobne jedna z najnáročnejších tratí v kalendári práve pre opotrebovanie pneumatík,“ uviedol Kiss pre portál slovakiaring.sk.
Na okruhu sa predstaví štrnásť jazdcov, pričom medzi najočakávanejšie patrí účasť Luisa Recuenca. Keďže Medzinárodná automobilová federácia (FIA) preberá plnú kontrolu nad sériou, Goodyear FIA ETRC vstupuje v roku 2026 do vzrušujúcej novej éry. Okrem pokračujúceho dohľadu nad športovými a technickými predpismi Goodyear FIA ETRC, globálny riadiaci orgán pre motoristický šport a federácia pre organizácie mobility na celom svete zaujímajú praktickejší prístup k riadeniu šampionátu.
Oblasti ako partnerstvá, vývoj kalendára, vzťahy s okruhmi, angažovanosť súťažiacich a operácie v paddocku sú riadené priamo FIA, čo je súčasťou úsilia o posilnenie dlhodobého rastu šampionátu pokrývaním oblastí od športovej úrovne až po mediálnu prezentáciu a udržateľnosť.
Po 940-kilometrovej ceste z Talianska na Slovensko pokračuje Goodyear FIA ETRC na najnovšom mieste v sedemkolovom kalendári a na okruhu s najdlhším kolom. Slovakia Ring, otvorený v roku 2010, so svojou 5,922-kilometrovou konfiguráciou predstavuje pre jazdcov Goodyear FIA ETRC a ich tímy náročnú výzvu. „Slovakia Ring je veľmi pekný, vždy s množstvom maďarských fanúšikov, takže atmosféra je vždy skvelá. Užívam si aj samotný okruh, ale tá atmosféra je veľmi výnimočná. Tradične je Slovakia Ring pre nás veľmi dobrým okruhom s peknými výsledkami v minulosti, takže dúfam, že v tom budeme pokračovať aj tento rok. Trať je rýchla a veľmi dlhá, takže je veľmi náročná na pneumatiky. Vyžaduje si to veľmi špeciálny prístup ako od jazdca, tak aj v nastavení. Myslím, že je to pravdepodobne jedna z najnáročnejších tratí v kalendári práve pre opotrebovanie pneumatík,“ uviedol Kiss pre portál slovakiaring.sk.
Na okruhu sa predstaví štrnásť jazdcov, pričom medzi najočakávanejšie patrí účasť Luisa Recuenca. Keďže Medzinárodná automobilová federácia (FIA) preberá plnú kontrolu nad sériou, Goodyear FIA ETRC vstupuje v roku 2026 do vzrušujúcej novej éry. Okrem pokračujúceho dohľadu nad športovými a technickými predpismi Goodyear FIA ETRC, globálny riadiaci orgán pre motoristický šport a federácia pre organizácie mobility na celom svete zaujímajú praktickejší prístup k riadeniu šampionátu.
Oblasti ako partnerstvá, vývoj kalendára, vzťahy s okruhmi, angažovanosť súťažiacich a operácie v paddocku sú riadené priamo FIA, čo je súčasťou úsilia o posilnenie dlhodobého rastu šampionátu pokrývaním oblastí od športovej úrovne až po mediálnu prezentáciu a udržateľnosť.