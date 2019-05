Slovákom 1. kolo kvalifikácie neprialo, postup si zaistili dvaja

Výsledky kvalifikácie :

C1 mužov: 1. Kacper Sztuba (Poľ.) 93,71 (0), 2. Lukáš Rohan (ČR) +0,76 s (0), 3. Benjamin Savšek (Slovin.) +1,07 (0), ..., 14. Marko MIRGORODSKÝ +3,40 (2), 18. Matej BEŇUŠ +4,32 (2), 32. Michal MARTIKÁN (všetci SR) +11,81 (6), v 2. kole: 3. MARTIKÁN +1,23 (0), 19. BEŇUŠ +13,35 (0)



K1 žien: 1. Ricarda Funková (Nem.) 99,25 (0), 2. Maialen Chourrautová (Šp.) +0,45 (2), 3. Kateřina Kudějová (ČR) +0,81 (0), ..., 15. Eliška MINTÁLOVÁ +4,43 (0), 29. Jana DUKÁTOVÁ +9,91 (2), 39. Elena KALISKÁ (všetky SR) +54,84 (52), v 2. kole: 8. DUKÁTOVÁ +6,09 (4), 16. KALISKÁ +10,19 (0)

Bratislava 30. mája (TASR) - Slovenským vodným slalomárom sa štvrtková kvalifikácia na majstrovstvách Európy vo francúzskom Pau veľmi nevydarila. Postup do semifinále si dokázali vybojovať iba traja zo šestice reprezentantov, pričom po 1. kole ho mali istý len Marko Mirgorodský v C1 mužov a Eliška Mintálová v K1 žien. Michal Martikán si ho musel vydrieť až v 2. kole.Z trojice slovenských singlistov v C1 mužov obstál v kvalifikácii najlepšie Mirgorodský, ktorý sa 14. najlepším časom (97,11 s) zmestil už v prvom kole do postupovej pätnástky. S dvomi trestnými sekundami zaostal za lídrom Poliakom Kacperom Sztubom o 3,40 s. Martikán si pripísal 6 tr. sekúnd a spomedzi 42 štartujúcich mu patrilo až 32. miesto, ďaleko od hlavnej méty. V druhom kole však svoj výkon vygradoval, čistou jazdou dosiahol tretí najlepší čas (94:37 s) a dokázal sa vtesnať medzi zvyšnú päticu postupujúcich. To sa nepodarilo Matejovi Beňušovi, prvá jazda mu vyniesla 18. priečku s odstupom 4,32 s za Sztubom (2), v druhej skončil až devätnásty +13:35 (0).V K1 žien predviedla v 1. kvalifikačnom kole spomedzi trojice Sloveniek najvydarenejšiu jazdu Mintálová. Čistou jazdou s časom 103,68 sa zaradila na posledné 15. postupové miesto, keď na najlepšiu Ricardu Funkovú z Nemecka stratila 4,43 s. Jana Dukátová ťukla 17. bránku a bola 29. s odstupom 9,91 s. V druhom kole dlho figurovala na postupovej pozícii, no potom prišiel ťuk na 20. bránke a so štyrmi trestnými minútami skončila až ôsma (+6,09). Od postupovej päťky ju delilo 1,76 sekundy. Prvé kolo absolútne nevyšlo veteránke Elene Kaliskej, ktorá si za vynechanie 9. bránky pripísala 50-sekundovú penalizáciu a klesla až na 39. pozíciu so stratou 54,84 s. Nevydaril sa jej potom ani reparát. Hoci zajazdila čisto, čas 108,65 a strata 10,19 s na najlepšiu Talianku Stefanie Hornovú znamenala až 16. priečku.