Slovákom do 18 rokov sa splnil sen o elite, Bachmann: Hrdosť

Pitešť 4. augusta (TASR) – V zápase o všetko to na turnaji B-kategórie majstrovstiev Európy do 18 rokov v rumunskom Pitešti basketbalistom Slovenska vyšlo, po suverénnom triumfe nad domácim výberom (85:52) vypukli postupové oslavy s bronzovým odleskom. Zverencom trénera Andreho Bachmanna sa podarilo ukončiť dlhé čakanie na účinkovanie Slovenska medzi európskou špičkou.



Odvážny cieľ – postup chlapčenskej reprezentácie Slovenska do A-kategórie po siedmich rokoch - dostal hneď na úvod turnaja trhlinu, keď sa dobre rozbehnutý duel s Chorvátskom nepodarilo dotiahnuť do víťazného konca. „V druhý večer prípravy v Leviciach som povedal, že cieľom je byť v top trojke, ale tiež som uviedol, že postúpiť z D-skupiny bude vyžadovať špeciálny výkon vo všetkých smeroch. Investovali sme do nej množstvo energie a času. Ako rozdiel sa ukázal náš tím, pozitívna atmosféra a hrdosť z reprezentovania Slovenska. To, ako sme spievali hymnu, počúvali slovenskú muziku, to pridávalo extra percentá,“ pustil sa pre TASR do hodnotenia turnaja tréner Slovenska.



Po úvodnej prehre nasledovala štvorzápasová šnúra úspechov, často po zvládnutých koncovkách, čo dodalo hráčom dôveru vo svoje schopnosti a vieru v zisk medaily. „Táto sezóna bola veľmi ťažká. Projekt NEXTGEN Slovakia od začiatku skúšal naše psychické a fyzické schopnosti, ale postupne som rástol ako hráč a doviedlo ma to k tomuto úspechu. Vďaka NEXTGEN-u sme viacerí z toho ťažili na turnaji, ak by sme nehrávali pravidelne proti profesionálom, možno by nebol takýto výsledok. Kľúčové proti Rumunsku bolo, že sme hrali jeden za druhého. Posúvali sme si loptu, hrali sme kolektívne a využívali sme naše silné stránky. Ja som si osobne užil hranie pred plným publikom. Mali sme jeden cieľ, na ktorý sme sa zamerali a dotiahli ho do úspešného konca,“ uviedol krídelník slovenského tímu Adam Pukančík.



Kým ostatné tímy mali na turnaji len niekoľko hráčov so skúsenosťami z mužského basketbalu, tak väčšina slovenského tímu hrala už v mladom veku najvyššiu súťaž. V sezóne 2024/2025 boli súčasťou projektu NEXTGEN Slovakia, v Tipos SBL sa síce napokon neudržali, ale herná prax priniesla svoj efekt na B-kategórii ME. „Neuveriteľné, čo sa nám podarilo dokázať. Na začiatku by asi nikto nepovedal, že sa nám podarí dostať medzi elitu. Tvrdo sme pracovali a nakoniec motyka vystrelila. Myslím si, že sme celej Európe ukázali, že Slovensko je schopné konkurovať aj papierovo basketbalovejším krajinám. A-kategória bol môj sen, aj ostatných chalanov a každým zápasom sme k nemu boli bližšie. Dôležité je, aby sme využili šancu, ktorú sme si vypracovali. Hlavné je sa toho nebáť. Prejsť na mužský basketbal bolo zo začiatku ťažké, ale myslím si, že sme sa toho nezľakli a vyťažili z toho maximum. Minúty proti mužom sú na nezaplatenie, na Slovensku ich slovenskí hráči majú málo. Je to výborná škola pre mladých hráčov, musia vyjsť z komfortnej zóny. Spolu s Adidas Next Generation je to jeden z mojich najväčších úspechov. Veľká vďaka patrí hlavne Karolovi Wimmerovi, ktorý má cez sezónu posúval,“ vyjadril sa bodový líder Slovenska na turnaji Bruno Randuška.



Niektorá z mládežníckych reprezentácií Slovenska sa medzi európskou elitou naposledy predstavila v roku 2018, pri chlapcoch sa datuje posledná účasť k roku 2017 na domácom šampionáte v Bratislave a Piešťanoch. O rok tak zatiaľ na neznámom mieste dostanú možnosť konfrontácie s najlepšími tímami kontinentu a šancu prípadne zabojovať aj o miesto na svetovom šampionáte do 19 rokov. „V mnohých krajinách som vyhral mnoho titulov, ale reprezentácia je najvýznamnejšia vec a vrchol všetkého, takže za mňa je to najväčší úspech. Znamená to pre mňa veľa, hlavne z pohľadu človeka zo zahraničia, ktorý dostal takúto možnosť. Som hrdý, že sa podarilo dosiahnuť maximum,“ vyhlásil Bachmann.



Postupový triumf a pódiové umiestnenie na B-kategórii ME podčiarklo menovanie Maroša Goliana do najlepšej päťky celého turnaja. Nadviazať na to v lete môže ešte tím do 16 rokov, respektíve potenciálne budúcoročné usporiadanie niektorej z B-kategórií ME. Nielen projekt NEXTGEN Slovakia, ale aj bronz by mohol utvoriť cestu pre väčší priestor Slovákov na palubovkách. „Za posledný rok sme urobili obrovský pokrok, za čo vďačíme našim klubom, ktoré nám to umožnili. Osobne hovorím, že je to výsledok projektu NEXTGEN. Samozrejme, celé leto sme na tomto cieli tvrdo pracovali ako tím. Tento postup ukazuje, že aj krajina ako Slovensko dokáže konkurovať na medzinárodnej úrovni. Najviac to však znamená pre chlapcov, ktorí si vďaka tomu budú môcť budúci rok zmerať sily s najlepšími tímami v Európe,“ dodal rozohrávač slovenského tímu Martin Minarovjech.