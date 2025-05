Slovákom nevyšiel krst ohňom so Švédmi, Honzek: Je to taká facka

Štokholm 10. mája (TASR) - Slovenských hokejistov čakal v piatok večer pred zaplnenou Avicii arénou v Štokholme krst ohňom hneď v úvode svetového šampionátu. Mužstvo trénera Vladimíra Országha vstúpilo do turnaja prehrou 0:5 proti Švédsku. „Tri korunky“ potvrdili úlohu veľkého favorita a viackrát dokázali roztočiť vo svojom útočnom pásme ofenzívny kolotoč. Duel uzavreli prakticky v prvej tretine, ktorú vyhrali o tri góly. Slovenský výber sa musí rýchlo oklepať z prehry, súboj so Švédskom odhalil slabšie stránky a „facka“ môže poslúžiť v ďalších stretnutiach, ktoré pôjdu za sebou v rýchlom slede.



Úvod zápasu pritom nebol zlý. Slováci mali ako prví na hokejke gól, no tutovku v piatej minúte spálil útočník štvrtej formácie Miloš Roman. Dvadsaťpäťročný center mal množstvo času spomedzi kruhov zamieriť, keďže ho domáca obrana nechala osamoteného. Ani to však nestačilo a Slovákov nevyužitie ponúknutej príležitosti kruto vytrestalo. Po sľubnej polovici prvej časti inkasovali po brejkovej situácii, ktorú zakončil strelou z prvej Mikael Backlund. „Prvých 11 minút bolo fajn, tam sme však nevyužili šance. Potom súper dal dva góly z dvoch príležitostí. Dostali sa do svojej pohody a ukázali svoju kvalitu. Keď bolo 3:0 či 4:0, tak Švédi už nestrieľali, dávali si to do prázdnej brány a verili si na puku. Vtedy to už bolo ťažké,“ uviedol ďalší člen štvrtého slovenského útoku Patrik Hrehorčák, ktorý zapracoval v útočnej tretine pred šancou Romana.



Slováci posadili favorita na koňa. Švédi rozhodli už v prvej tretine, v ktorej boli maximálne efektívni. Na rozdiel dvoch gólov odskočili domáci zásluhou Lea Carlssona, trojgólový rozdiel zabezpečil šesť sekúnd pred koncom úvodnej časti teč obrancu Jonasa Brodina. Švédsko našlo pohodu, sebavedomo rotovalo v ofenzívnej zóne a Slovákov nepustilo ani k zdramatizovaniu vývoja. Švédi potrebovali na päť presných zásahov iba 20 striel do priestoru bránky, v ktorej stál Patrik Rybár. Slovenský tím zostal gólovo naprázdno, iba 15 streleckých pokusov bolo na svetovom šampionáte najmenej zo strany Slovákov od 18. mája 2023. Vtedy podľahli v lotyšskej Rige Švajčiarsku (2:4) a na brankára „helvétov“ smerovalo iba 13 striel.



Premiéru na tomto vrcholnom podujatí absolvovalo sedem slovenských hráčov. Pre mladý tím sú to cenné skúsenosti do ďalšieho priebehu turnaja a pred dôležitými duelmi proti papierovo ľahším alebo vyrovnanejším súperom, v ktorých sa bude lámať chlieb v bojoch o postup do štvrťfinále. „Je dobré mať takýto zápas ako prvý a vedieť, kde je tá najvyššia úroveň. Musíme si zobrať tie dobré veci a ideme ďalej,“ reagoval po stretnutí jeden z debutantov na MS - útočník Dalibor Dvorský. Devätnásťročný najmladší člen na slovenskej súpiske absolvoval premiéru po boku o rok staršieho Samuela Honzeka, ktorý sa takisto s turnajom zoznamoval a dal Dvorskému za pravdu, že z podobnej lekcie na úvod môže tím ťažiť: „Možno to je aj plus, že to je taká facka pre nás.“



Slováci majú možnosť napraviť dojmy z nevydareného úvodu už v nedeľu, keď ich od 12.20 h čaká konfrontácia s papierovo najslabším súperom v štokholmskej skupine Slovinskom. Zatiaľ je otázny štart dvojice posíl zo zámoria Samuela Kňažka a Pavla Regendu. Obaja by mali doraziť do metropoly Švédska v priebehu víkendu.