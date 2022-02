Slovákom pomáha v Pekingu český videoanalytik Denis Havel

Peking 10. februára (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia nemôže priamo na olympijskom turnaji počítať so svojím dlhoročným videoanalytikom. Igorovi Andrejkovičovi totiž zmarili cestu do Pekingu pozitívne testy na koronavírus. Tréner Craig Ramsay a jeho realizačný tím však našli čiastočnú náhradu v dejisku hier, keď im prišiel na pomoc videoanalytik českého tímu Denis Havel.



Andrejkovič je dôležitou súčasťou reprezentačného tímu, počas veľkých turnajov komunikuje s ľuďmi na striedačke v prípade trénerských výziev. Taktiež pripravuje pre trénerov analýzy zápasov i súperov. Momentálne komunikuje a pracuje s tímom na diaľku, no pri sledovaní duelov za monitorom a komunikácii so striedačkou ho nahradil tréner brankárov Ján Lašák. S prácou mu priamo v Pekingu pomáha aj Havel. "Igor Andrejkovič je s nami v pravidelnom kontakte a viaceré činnosti robí z domu. Na starosti má napríklad aj pozápasovú analýzu, ktorú spracuje a pošle trénerom," cituje olympic.sk tlačového atašé hokejovej časti slovenskej olympijskej výpravy Petra Jánošíka.