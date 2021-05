Slovákom stačí bod, no k postupu môžu pomôcť aj Rusi alebo Dáni

Riga 31. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti majú pred záverečným skupinovým zápasom na MS v Rige proti Česku (v utorok o 15.15 SELČ) postupové karty vo vlastných rukách. Rovnako ako pred duelom so Švédskom (1:3) platilo, že im na prvú účasť vo štvrťfinále od roku 2013 stačil zisk bodu, no ešte pred postfederálnym derby mu mohli pomôcť súperi.



Pred pondelkovými súbojmi patrila Slovákom tretia priečka v A-skupine, na konte mali 12 bodov, rovnako ako prví Rusi (čakali ich ešte dva zápasy) a druhí Švajčiari (ešte 1 zápas). Štvrtí Švédi (9 b) zaostávali o tri body, pri rovnosti bodov so SR by hral v ich prospech lepší vzájomný zápas. Šancu na postup mali aj piati Česi a živili ju aj šiesti Dáni (obaja zhodne 8 b.), ktorí strácali na SR štyri body a ich stret vo vzájomnom súboji mal termín pondelkového popoludnia.



Tréner Craig Ramsay a jeho tím vedia, že bez ohľadu na výsledky ostatných stretnutí nadobudnú postupovú istotu, ak dovedú duel s ČR do predĺženia a získajú tak potrebný bod. V tom prípade by Švédi nemali nárok, ani keby v pondelok zdolali zbornú za tri body (19.15). No možno nie je potrebný ani ten bod. Pomôcť môžu Slovákom Rusi, ak by neprehrali v riadnom hracom čase s "tromi korunkami", alebo Dáni, ak by zvíťazili za tri body vo svojom záverečnom skupinovom vystúpení v pondelok s Čechmi (15.15). V tom prípade by Česi aj Dáni s určitosťou skončili v tabuľke za Slovákmi.



Rusi a Švajčiari majú po víkende prakticky postup vo vrecku, k definitívne im staí bod a možno ani ten. Ak by aj Rusi v pondelkovom zápase so Švédmi nebodovali, majú k dispozícii ešte "opravnú" skúšku v utorok proti Bielorusku (19.15), ktoré už nemôže postúpiť. Podobne jednoduchú situáciu majú pred sebou Švajčiari, ktorých čaká už iba utorkový duel s poslednými Britmi (11.15).



Švédi sa po nevydarenom vstupe do šampionátu ocitli v nezávideniahodnej situácii, musia zdolať za tri body zbornú a dúfať, že Česi naplno zaberú proti SR. Teoretickú šancu by ešte mali, ak by zvíťazili nad Rusmi iba za dva body, to by však predtým museli vyhrať Dáni nad Čechmi po predĺžení/nájazdoch, resp. by Česi vyhrali iba za dva body a potom v riadnom hracom čase podľahli SR. Švédom sťažuje situáciu fakt, že majú horšie vzájomné stretnutia s ČR aj Dánmi.



Česi majú pred zápasmi s Dánmi a SR osud vo svojich rukách, teoreticky by im stačil aj zisk bodu, ak by Švédi nebodovali proti Rusom. Postúpiť môžu stále aj Dáni, ich vyhliadky nie sú veľké, ale nie nereálne. Ak by sa po zápase s Českom dostali z 8 na 11 bodov a Švédi by nevyhrali aspoň v predĺžení nad Rusmi, do štvrťfinále by sa prebojovali spolu so Slovákmi. Ak by Česi vyhrali nad Slovákmi za tri body a Švédi s Rusmi za dva, mali by tri tímy po 11 bodov, takže by rozhodovala minitabuľka troch a v nej by opäť postupovali Dáni.



V "béčku" už majú štvrťfinále isté Fíni, ktorí vedú tabuľku s 15 bodmi a čaká ich už iba utorkový duel s Kanadou (11.15). Druhí Američania zaostávajú za obhajcami titulu o tri body a majú pred sebou ešte dva zápasy. K postupovej definitíve im stačí získať bod v pondelkovom dueli s Nemeckom (15.15), ak by im to nevyšlo, stačilo by im doviesť do predĺženia utorkový súboj s beznádejne posledným Talianskom, no možno im nebude treba ani ten bod. Na tretej pozícii figuroval po víkende prekvapujúco Kazachstan s 10 bodmi, ktorý by si zaistil postup v prípade triumfu v riadnom hracom čase nad Nórskom (v pondelok o 19.15), severský tím už nemôže postúpiť. Kazachom by za istých okolností stačilo aj dvojbodové víťazstvo.



Štvrtí sú Nemci si ziskom deviatich bodov, v prípade prehry s USA majú šancu zabezpečiť si postup v utorkovom dueli s domácim Lotyšskom. Piata je Kanada, ktorej reálne hrozí, že prvýkrát v histórii MS bude chýbať vo štvrťfinále. V tabuľke má deväť bodov, pričom jej zostávalo odohrať už iba utorkový zápas s istými postupujúcimi Fínmi. Ani dvanásť bodov jej však nemusí stačiť. Pri predpoklade troch kazašských bodov bude (ak vyhrá za tri body nad Fínskom) tŕpnuť, aby Nemecko nevyhralo nad USA a aby záverečný zápas B-skupiny Nemecko - Lotyšsko nemal víťaza po 60 minútach.