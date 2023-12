Slovákom vyšiel úvod turnaja perfektne, Lantoši: Napadalo nám tam

Bratislava 13. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti si vo svojom prvom zápase na domácom turnaji Kaufland Cup poradili hladko s Nórskom 9:0 a potešili tak viac ako 5000 prítomných divákov. Severania však napriek debaklu za súperom vo viacerých činnostiach nezaostávali, čo potvrdili aj slovenskí hráči.



O zápase bolo rozhodnuté už po prvej tretine, ktorú zvládli zverenci Craiga Ramsayho 4:0. "Som rád, že nám všetko vyšlo, každá strela si našla priestor brány. Ak by sme v tom pokračovali, bolo by to skvelé. Ale nebolo to ľahké, Nóri dobre korčuľovali a dohrávali súboje, bolo to naozaj náročné," povedal po zápase Dávid Mudrák.



Slovenský obranca zvýšil v 2. tretine na 6:0, dal svoj prvý gól v národnom tíme. "Určite každý gól poteší, najmä mňa, ja ich veľa nedávam. Bolo to krásne dať ho v tejto hale a pred toľkými divákmi."



Slovákom sa od úvodu darilo kombinovať a gólový rozdiel mohol byť ešte vyšší. "Zápas bol dobrý, napadali nám góly, ale potom sme začali vymýšľať a chceli sme si to dávať do prázdnej bránky. Prešli sme na systém hry ja nahrám tebe, ty nahráš mne," povedal útočník Lantoši.



Slováci dosiahli najvyšší triumf pod vedením Craiga Ramsayho. Predtým dosiahli najvyššie víťazstvá (7:1) na MS v Helsinkách proti Dánsku, na Nemeckom pohári pred dvoma rokmi proti Švajčiarsku a tento rok v novembri na rovnakom turnaji proti Rakúsku. Tím potiahli najväčšie ofenzívne hviezdy. Marek Hrivík i Oliver Okuliar zaznamenali gól, Peter Cehlárik dva. "´Hrivo´ a ´Cehlo´ sú skvelí hráči, ja som rád, že som im to tam nekazil," uviedol Okuliar. Dvadsaťtriročný útočník otvoril skóre zápasu a v tejto reprezentačnej sezóne dal v štyroch zápasoch už štyri góly. "Ja som rád, že vyhrávame a keď pomôžem gólom, je to o to lepšie. Ale som rád, že sa nám darí."



V piatok sa slovenskí hokejisti predstavia proti Lotyšsku, podľa hráčov pôjde o ťažšieho súpera, než boli severania. "Budú rýchli, budú ´jazdiť´, ale keď budeme robiť čo treba, tak to zvládneme," vyhlásil Lantoši.