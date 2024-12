Slovákom vyšli presilovky proti Nórom, Frühauf: Spravilo to rozdiel

Poprad 11. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti vyhrali aj siedmy zápas v sezóne 2024/2025 a priblížili sa k tretiemu triumfu za sebou na domácom Vianočnom Kaufland Cupe. V Poprade uspeli vo svojom úvodnom stretnutí na turnaji proti Nórsku 3:1, keď sa dvakrát presadili v početnej výhode. Hráči a realizačný tím však videli v hre veľa detailov, ktoré treba zlepšiť pred piatkovým duelom.



Slovákom nevyšiel úvod zápasu, keď už v druhej minúte inkasovali po zakončení Noaha Steena. Síce odpovedali ešte v prvej tretine po góle Františka Gajdoša, no v ďalšom priebehu mali problém s rýchlosťou a obrannou hrou súpera. "Nóri výborne korčuľovali, boli agresívni a veľmi dobre forčekovali. My sme mali problém so založením útoku. Myslím si, že to bol najväčší problém," povedal útočník Faško-Rudáš.







O výsledku nakoniec rozhodli presilové hry. Slováci ich využili zásluhou Faška-Rudáša a po kombinácii na jeden dotyk skóroval aj Alex Tamáši. Nóri naopak nevyužili ani jednu zo štyroch. "Veľmi dobre nám zahrali špeciálne tímy. Práve to spravilo rozdiel nakoniec aj vo výsledku. Sme za to veľmi radi a skvelý bol aj Stano Škorvánek v bránke," uviedol asistent trénera Peter Frühauf.



Dvadsaťštyriročný Faško-Rudáš nadviazal gólovo na Nemecký pohár a opäť sa presadil v najcennejšom drese. Realizačný tím ho zaradil do formácie s Matúšom Sukeľom a Andrejom Kudrnom. Táto trojica hrala spolu už aj počas MS v Česku. "Sme radi, že sme si mohli znovu spolu zahrať a užívali sme si to."



Slovákov čaká na na turnaji ešte druhý a záverečný zápas v piatok od 18.00 h proti Lotyšsku. Zverenci Craiga Ramsayho budú chcieť uspieť a pridať ďalší triumf. "Každý duel je ťažký a my chceme každý vyhrať. Ale nemôžeme hrať tak ako dnes. My sa budeme pozerať na seba a pokúsime sa predviesť najlepší výkon." Frühauf priblížil, čo musí tím zlepšiť, aby bol úspešný: "Hlavne súboje, videli sme, že tí Nóri naozaj hrali natesno a fyzicky. My sme často hlavne v tých oblastiach okolo modrých čiar prehrali strašne veľa súbojov. Práve z toho nám Nóri otáčali hru proti našej bránke. To musíme určite zlepšiť, lebo Lotyši budú ešte fyzickejší, ťažší a väčší. Potrebujeme na tom popracovať, aby sme boli do ďalšieho zápasu na to pripravení."