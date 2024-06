Slovákom zmizlo päť Fussballliebe ešte počas prípravy

Mainz 20. júna (TASR) - Slovenský futbalový tím prišiel ešte pred ME o päť oficiálnych lôpt Fussballliebe. Podľa kustóda Marek Košáňa ich pôvodne dostali 44, no nemusia mať obavy, keďže na ceste bolo ďalších 25.



"Stratili sa v Trnave, dávame ich aj súperom. Poskytli sme ich San Marínu aj Walesu," povedal Košáň na stredajšej tlačovej konferencii. Slováci sa stretli so San Marínom 5. júna vo Viedenskom Novom Meste (4:0), o štyri dni neskôr privítali v Trnave tím Walesu a vyhrali taktiež 4:0. Pôsobenie na samotnom turnaji začali v pondelok senzačným víťazstvom 1:0 nad favorizovaným Belgickom.