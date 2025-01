Slovákov bude proti Chorvátsku reprezentovať i Kovalík či Klein

Bratislava 6. januára (TASR) - Kvinteto slovenských tenistov Jozef Kovalík, Lukáš Klein, Miloš Karol, Norbert Gombos a Alex Molčan figuruje v nominácii na stretnutie prvého kola kvalifikácie Davisovho pohára proti Chorvátsku. Hrať sa bude 31. januára a 1. februára na harde v Osijeku. Víťaz duelu postúpi do septembrového druhého kvalifikačného kola proti víťazovi duelu Francúzsko - Brazília.



V uplynulých rokoch bol stabilnou súčasťou tímu deblový špecialista Igor Zelenay, ktorý však počas vianočných sviatkov oznámil ukončenie kariéry. "Aj touto cestou sa chcem Igorovi poďakovať za vzornú reprezentáciu, spravil veľa pre slovenský tenis. Jeho reprezentácia v Davis Cupe bola fantastická. Mal neskutočnú zápasovú bilanciu, bola česť s ním spolupracovať a mať v tíme takéhoto hráča. Želám mu všetko najlepšie, nech sa mu darí. Budem rád, ak pri tenise zostane," povedal pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu kapitán tímu Tibor Tóth.



Prvýkrát dal šancu dvadsaťdvaročnému Milošovi Karolovi. "Igora Zelenaya nahradil v nominácii Miloš Karol. Najmä v druhej polovici minulého roka výrazne zlepšil hru, mal výborné výsledky vo štvorhre, ale aj vo dvojhre. Nomináciu si plne zaslúži. Miloš by časom mohol plne nahradiť Igora. Aktuálne je slovenskou jednotkou vo štvorhre, vidím v ňom potenciál."



Tóth sa rozhodol nominovať aj Alexa Molčana, ktorému vlaňajšia sezóna nevyšla. Bolo to však zavinené zdravotnými problémami. "Najväčší otáznik visel nad Alexom Molčanom. Vlani podstúpil dve operácie - v lete zápästia, na jeseň zasa kolena. To zapríčinilo rebríčkový pád. Bol to však hráč Top 50, nesmieme zabúdať na jeho skvelé výkony v Davis Cupe. Je to tímový hráč, ktorý keď sa dostane do hernej pohody, tak stále môže byť veľmi platný člen tímu. Stále však môžeme spraviť dve zmeny v nominácii. Zvažoval som nominovať aj Andreja Martina, ale nakoľko hráme na harde, tak som sa rozhodol ho vynechať. Keby sa hralo na antuke, situácia by bola možno iná."



Pre šéfa slovenskej lavičky zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe nominácie aj chémia medzi hráčmi. "Davis Cup je tímová súťaž, preto je pre mňa prvoradé, aby v tíme bola dobrá atmosféra. Potom môžeme zdolať skoro každého, v minulosti sme sa o tom už viackrát presvedčili. Videli sme to vlani aj na Slovenkách v Billie Jean King Cupe. Vždy budem stavať na tímovosti a vždy sa budem snažiť nominovať hráčov, ktorým stopercentne verím a viem, že urobia pre slovenský tím všetko, čo je v ich silách. Za nominovanými hráčmi stopercentne stojím a som rád, že s nimi môžem pracovať."



Zdravotný stav pätice nominovaných je momentálne dobrý. "Všetci sú aktuálne zdravotne v poriadku. Lukáš Klein s Jozefom Kovalíkom sú v Austrálii, Norbert Gombos s Milošom Karolom na challengeri v Nottinghame. Potom ešte odohrajú jeden turnaj v Portugalsku. Alex Molčan sa intenzívne pripravuje doma na Slovensku. Verím, že to zvládneme a tiež bude pripravený na daviscupové stretnutie."



Tóth už má predstavu aj o príprave na stretnutie a presune do Chorvátska. "Odchod plánujeme na sobotu 25. januára, v dejisku by sme tak absolvovali necelý týždeň prípravy. Predtým by som chcel začať prípravu na Slovensku. Bude to záležať od toho, ako sa chalani budú vracať z turnajov. Dúfam, že zostanú všetci zdraví a bez zranení. Minulý rok bol z tejto stránky nešťastný, o čom svedčia aj rebríčkové postavenia. Zranení bolo viac ako dosť. Verím, že táto sezóna bude lepšia, že aj v rebríčkoch pôjdu hore, aby si viac verili a podávali dobré výkony počas celej sezóny."