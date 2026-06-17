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Slovákov budú na MS vo futsale žrebovať z druhého koša

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Dvanásť víťazov predkola sa pripojí k 24 tímom, ktoré vstupujú priamo do hlavného kola kvalifikácie MS. V ňom bude 36 tímov rozdelených žrebom do 12 trojčlenných skupín.

Autor TASR
Nyon 17. júna (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia figuruje pred piatkovým žrebom skupinovej fázy hlavného kola európskej kvalifikácie MS 2028 v druhom koši. Na svetovom šampionáte doposiaľ nikdy neštartovala a v rámci „veľkých“ turnajov sa zúčastnila na ME v roku 2022, kde vypadla vo štvrťfinále.

Dvanásť víťazov predkola sa pripojí k 24 tímom, ktoré vstupujú priamo do hlavného kola kvalifikácie MS. V ňom bude 36 tímov rozdelených žrebom do 12 trojčlenných skupín. Zápasy sa budú hrať systémom doma a vonku. Víťazi skupín a štyri najlepšie tímy z druhých miest postúpia do elitného kola. Zvyšných osem tímov z druhých miest sa kvalifikuje do play off hlavného kola.

Po skončení kvalifikácie v apríli 2028 bude známych sedem európskych účastníkov záverečného turnaja. Ak však bude za hostiteľa vybraná krajina z UEFA a získa automatickú účasť, kvalifikácia rozhodne len o šiestich miestach na záverečnom turnaji,“ informuje portál futsalslovakia.sk.

Žreb sa začne v piatok o 12.00 h.

Rozdelenie košov pred žrebom kvalifikácie MS 2028:

1. kôš: Portugalsko, Španielsko, Kazachstan, Ukrajina, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Arménsko, Slovinsko, Česko, Poľsko, Holandsko

2. kôš: Maďarsko, Bielorusko, Gruzínsko, Belgicko, SLOVENSKO, Fínsko, Srbsko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Nemecko, Azerbajdžan

3. kôš: Lotyšsko, Švédsko, Severné Macedónsko, Kosovo, Andorra, Čierna Hora, Nórsko, Litva, Dánsko, Albánsko, Estónsko, Severné Írsko
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