Slovákov čaká dlhá cesta, Dulay: „Chceme tri body“
Autor TASR
Šamorín 22. marca (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov sa v rámci kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2027 predstaví v piatok 27. marca o 16.00 h v Kazachstane. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša sa v nedeľu stretli v Šamoríne na kempe pred utorkovým odletom, aj keď ešte nie v kompletnom zložení. Do Turkestanu idú s cieľom bodovať naplno a takisto veria, že sa popasujú aj s dlhou cestou.
Na kvalifikačný duel proti Kazachstanu nominoval realizačný tím 23 hráčov. „Na zraz prišlo zatiaľ šestnásť hráčov. Do tréningu rátame so šiestimi hráčmi – štyria do poľa a dvaja brankári. Zvyšní chalani, ktorí odohrali vo svojich kluboch, buď v piatok, alebo včera zápasy, budú mať klasický regeneračný tréning. Siedmi hráči ešte majú klubové povinnosti. Piati z nich hrajú zápas Slovan – Podbrezová, Tomáš Jaššo odohral v nedeľu zápas za Petržalku proti Šamorínu a Samo Gidi so Cincinnati ešte hrá v nedeľu zápas v americkej MLS,“ prezradil pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) asistent trénera Tibor Goljan.
Okrem štvorhodinového časového posunu sa „dvadsaťjednotka“ bude musieť vyrovnať aj s komplikovanou cestou do takmer 5-tisíc kilometrov vzdialeného dejiska duelu Turkestanu, počas ktorej strávia „sokolíci“ jednu noc aj v Istanbule. „Veľmi dôležitý bude tréningový proces. Nedeľa bude ešte nábehová, ale pondelok a utorok budú pre nás najdôležitejšie dni. Tréningy v tieto dni budú zamerané na taktiku. To, čo si tu nacvičíme, budeme chcieť preniesť do zápasu. V Kazachstane už nebude priestor na to, navyše dva dni pred zápasom ani nebudeme mať tréning. Nebude to jednoduché, ale taká je kvalifikácia,“ pokračoval Goljan.
Počas marcovej reprezentačnej prestávky odohrajú Slováci iba jeden duel, a to aj vďaka dohode s jednotlivými zúčastnenými federáciami bezprostredne po žrebe vo februári 2025. „Keď sme boli s trénerom Jaroslavom Kentošom a technickým vedúcim Martinom Hrnčírom na žrebe, tak sme si to možno ani neuvedomili, hoci sme, prirodzene chceli dosiahnuť čo najlepší harmonogram zápasov pre nás. Pri týchto rokovaniach stačí, keď sa nedohodnete na jednom zápase a už celý program zápasov žrebuje počítač. Nakoniec nám to vyšlo výborne, že hráme len jeden zápas. Cesta z Kazachstanu bude ešte náročnejšia než cesta tam a bolo by veľmi zložité, ak by nás ešte v utorok čakal ďalší kvalifikačný zápas,“ vysvetlil Goljan.
S Kazachmi majú Kentošovi zverenci relatívne čerstvú skúsenosť, stretli sa v polovici novembra a Slováci v Prešove zvíťazili 2:1. Dočasného trénera Andreja Ferapontova, ktorý vtedy viedol Kazachov, nahradil vo februári Vladimír Čeburin. Ten v uplynulých štyroch sezónach viedol litovský FK Žalgiris Vilnius, s ktorým sa radoval z dvoch majstrovských titulov. „Vychádzame prioritne z novembrového zápasu, ktorý bol náročný a museli sme ho v druhom polčase otáčať. Každý kvalifikačný zápas je ťažký a inak to nebude ani teraz. Aj pred naším novembrovým zápasom zmenili Kazachovia trénera. Ukážeme si, aký štýl hry je pre nového trénera typický. Skoncentrovať sa však v prvom rade musíme na našu hru. Vieme, čo musíme zlepšiť oproti poslednému zápasu proti Anglicku. Najmä z pohľadu ofenzívy musíme byť efektívnejší a ukázať v nej viac kvality,“ dodal Goljan.
Slovákom patrí v priebežnej tabuľke kvalifikačnej D-skupiny 2. priečka o dva body za vedúcim Anglickom, ktoré má zápas k dobru. Na šampionát postúpi aj najlepší z tímov na druhých miestach a zvyšné mužstvá z týchto pozícii budú hrať baráž. Kazachstan je so štyrmi bodmi posledný v skupine. „Nebude to jednoduchý zápas. S Kazachmi sme hrali naposledy v novembri a v tom zápase ukázali, že majú určitú kvalitu. Myslím si však, že ak budeme vychádzať z našich princípov a držať sa našej hry, tak to v piatok zvládneme,“ vyhlásil Timotej Hranica. Obranca Žiliny verí, že „sokolíci“ sa s dlhou cestou popasujú k spokojnosti: „Sme profesionáli a mali by sme sa s tým vedieť vyrovnať. Dostali sme od realizačného tímu rôzne odporúčania, ktoré nám majú urýchliť adaptáciu. Ak k tomu každý pristúpi zodpovedne a pripraví sa na zápas najlepšie ako vie, tak si myslím, že s tým nebude žiaden problém.“
„Dvadsaťjednotka“ v doterajšom priebehu kvalifikácie zatiaľ zvládla víťazne všetky zápasy proti súperom z nižších výkonnostných košov. S rovnakým cieľom ide aj do zápasu v Turkestane proti Kazachstanu. „Jednoznačne chceme získať tri body. Bude to však ťažký zápas, o čom sme sa presvedčili aj v novembri doma. Kazachstan je húževnatý súper, ktorý nám nič nedaruje a bude nepríjemný až do konca zápasu,“ povedal stredopoliar Liberca Patrik Dulay pre web SFZ.
