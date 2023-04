Slovákov čaká dvojzápas proti Česku, Škorvánek: Kvalitná previerka

Káder SR pred prípravným dvojzápasom proti Česku:



Brankári: Samuel Hlavaj (HC Slovan Bratislava, 3 štarty v reprezentačnom A-tíme), Šimon Latkóczy (University of Nebraska/USA, 1), Matej Tomek (HC Litvínov/ČR, 8), Stanislav Škorvánek (Dukla Ingema Michalovce, 1)



Obrancovia: Michal Beňo (HC Slovan Bratislava, 7 štartov v reprezentačnom A-tíme/1 gól), Daniel Gachulinec (HC Slovan Bratislava, 30/0), František Gajdoš (HK Nitra, 2/0), Martin Gernát (HC Lausanne/Švaj., 64/8), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava, 8/0), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 28/1), Adam Jánošík (BK Mladá Boleslav/ČR, 92/4)



Útočníci: Jozef Baláž (HK Nitra, 7/2), Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd., 42/17), Viliam Čacho (HK Dukla Trenčín, 9/5), Martin Faško-Rudáš (HC Bílí Tygři Liberec/ČR, 22/1), Adrián Holešinský (HC Plzeň/ČR, 22/6), Marek Hrivík (Leksand IF/Švéd., 32/6), Andrej Kudrna (HC Litvínov/ČR, 58/14), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav/ČR, 47/7), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav/ČR, 33/1), Šimon Petráš (HK Dukla Trenčín, 2/1), Matúš Sukeľ (HC Litvínov/ČR, 52/9), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava, 22/7), Alex Tamáši (HC'05 Banská Bystrica, 21/4)





Káder ČR /zdroj: hokej.cz/:



Brankári: Dominik Pavlát (Škoda Plzeň), Štěpán Lukeš (Energie Karlove Vary), Šimon Hrubec (Zürich Lions/Švaj.)



Obrancovia: Petr Zámorský (Škoda Plzeň), Pavel Pýcha (BK Mladá Boleslav), Michal Jordán (SC Rapperswil-Jona Lakers/Švaj.), Radek Kučeřík, Tomáš Kundrátek, Jan Ščotka (všetci Kometa Brno), Michal Kempný, David Němeček, Michal Moravčík (všetci Sparta Praha)



Útočníci: Ondřej Beránek, Jiří Černoch (obaja Energie Karlove Vary), Kryštof Hrabík (Škoda Plzeň), Filip Chlapík, Michael Špaček (obaja HC Ambri-Piotta/Švaj.), Jakub Flek, Luboš Horký (obaja Kometa Brno), Roman Horák, Vladimír Sobotka, David Tomášek (obaja Sparta Praha), Michal Kovařčík (Mikkelin Jukurit/Fín.), Radan Lenc (HV 71/Švéd.), Jiří Smejkal, Hynek Zohorna (obaja Oskarshamn/Švéd.), Adam Najman (Bílí Tygři Liberec)





Program prípravného dvojzápasu v Ostrave - Porube:



štvrtok 20. apríla



17.10 Česko – SLOVENSKO



piatok 21. apríla



17.10 Česko – SLOVENSKO

Bratislava 19. apríla (TASR) - Po dvoch triumfoch vo Švajčiarsku (2:0, 3:2 pp) čaká slovenských hokejistov druhý dvojzápas v rámci záverečnej prípravy na MS v Rige. Vo štvrtok a v piatok ich v Ostrave - Porube preveria domáci Česi (oba duely o 17.10 h). Zverenci trénera Craiga Ramsayho sa na derby tešia a kvalitnú previerku vítajú.Káder SR sa v porovnaní s predchádzajúcim prípravným blokom veľmi nezmenil, pribudol do neho iba brankár Stanislav Škorvánek z Michaloviec a pre zranenie vypadol útočník Brna Andrej Kollár. Škorvánek sa k tímu pripojil po vydarených výkonoch v play off Tipos extraligy. Michalovce vyradili v kvalifikácii Duklu Trenčín, vo štvrťfinále Slovan Bratislava a v semifinále podľahli až v siedmich zápasoch Košiciam. Škorvánek sa na konfrontáciu s Čechmi teší: "."Škorvánek doplnil v národnom tíme trojicu brankárov Samuel Hlavaj, Šimon Latkóczy a Matej Tomek. "," uviedol asistent reprezentačného trénera Peter Frühauf.Zo súčasného reprezentačného kádra pôsobilo v tejto sezóne v českej extralige deväť hráčov. Rivali sa dobre poznajú z predchádzajúcich vzájomných medzištátnych súbojov. "," vyjadril sa útočník Dukly Trenčín Šimon Petráš.Česi majú za sebou vydarený prípravný dvojzápas, keď v Kasseli a vo Frankfurte dvakrát jasne zdolali Nemecko (6:2, 5:1). Oproti týmto súbojom sa ich káder výrazne obmenil, posilnili ho brankár Šimon Hrubec a päť bronzových medailistov z vlaňajších MS - obranca Tomáš Kundrátek, Jan Ščotka, Michal Kempný a útočníci Vladimír Sobotka a Hynek Zohorna. Čechom čerstvo prisľúbil účasť na MS aj krídelník Detroitu Dominik Kubalík, ten však ešte nenastúpi v nadchádzajúcich prípravných dueloch v RT TORAX Arene.Český tím sa z kempu v Plzni presunul v uplynulých dňoch cez celú republiku do Ostravy. Tréner ČR Kari Jalonen má momentálne k dispozícii troch brankárov, deväť obrancov a 15 útočníkov. "," povedal Jalonen pre portál hokej.cz.