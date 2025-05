Slovákov čaká fyzicky náročný súper z Rakúska

A-skupina MS



pondelok 12. mája, 16.20 h



Rakúsko - SLOVENSKO /Avicii aréna, Štokholm/



predpokladaná zostava SR: Hlavaj - Ivan, Mudrák, Koch, Grman, Rosandič, Kňažko, Beňo - Regenda, Sukeľ, Honzek - Chromiak, Dvorský, Sýkora - Lantoši, Krištof, Kašlík - Takáč, Čederle, Roman

Štokholm 11. mája (TASR) - Treťou previerkou pre slovenskú hokejovú reprezentáciu bude na majstrovstvách sveta v Štokholme konfrontácia s Rakúskom. Realizačný tím, ako aj hráčska kabína očakávajú od súpera fyzickú hru, ktorou sa toto mužstvo dlhodobo prezentuje.Rakúšania vstúpili do turnaja sympaticky. Dvakrát siahali na body proti favoritom. Najskôr prehrali v úvodnom dueli s Fínskom, o deň neskôr v sobotu podľahli domácim Švédom. „Tre Kronor“ pritom ešte dve a pol minúty pred koncom viedli, v rozmedzí 12 sekúnd však inkasovali a pustili z rúk prvé a mimoriadne cenné body. Po dni voľna bude pre nich duel dôležitý v rámci postupových vyhliadok. „,“ povedal pre TASR asistent trénera Peter Frühauf.Slováci sa s geografickým susedom stretávajú pomerne často. Uplynulé štyri konfrontácie patrili Slovákom, z nich najdôležitejšiu zvládli v auguste minulého roka v domácej kvalifikácii na ZOH v Miláne (2:1). „“ uviedol 20-ročný útočník Adam Sýkora v rozhovore pre TASR.Proti Rakúsku odohral slovenský národný tím dovedna deväť stretnutí na svetovom šampionáte. Sedem z nich vyhral, dvakrát na súpera nestačil. Posledná vzájomná konfrontácia prišla v roku 2018 na šampionáte v Kodani. Pamätá si ju iba trio hráčov na terajšej súpiske. V bránke stál Patrik Rybár, v zostave figurovali aj Mário Grman a Michal Krištof, ktorý bol autorom jedného gólu.Slováci budú mať menší čas na regeneráciu, keďže v pondelok ich čakal súboj so Slovinskom. Rakúšania mali v nedeľu deň voľna po náročných dueloch so severskými tímami.“ dodal Sýkora.