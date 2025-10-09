< sekcia Šport
Slovákov čaká horúci Belfast:Severní Íri doma neprehrali takmer 2 roky
Severní Íri do zápasu proti Slovensku nastúpia bez zdravotných výpadkov a suspendácií. Slovákov naopak trápia zranenia ťahúňov zo stredu poľa Stanislava Lobotku a Ivana Schranza z útoku.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Tri „ostré“ zápasy odohrali proti sebe futbalové reprezentácie Slovenska a Severného Írska, ktoré ťahalo zakaždým za kratší koniec. Štvrtý vzájomný duel v rámci kvalifikácie na MS 2026 je na programe v piatok o 20.45 SELČ v belfastskom Windsor Parku. Ako papieroví favoriti doň vstúpia hostia pod vedením trénera Francesca Calzonu.
Prvý raz sa tímy stretli v ostrom zápase 6. septembra 2008 na Tehelnom Poli v kvalifikácii MS 2010. Domáci vyhrali 2:1, pričom v základe bol aj Peter Pekarík, ktorý je stále súčasťou reprezentačného kádra. Výhru potvrdili o rok v Belfaste, keď triumfovali 2:0 a kvalifikáciu neskôr zakončili historickým postupom na MS v Juhoafrickej republike. K ďalšiemu vzájomnému stretnutiu prišlo o 11 rokov neskôr v baráži o priamy postup na ME 2020, tento raz vyhrali hostia až po predĺžení. Vo zvyšných dvoch prípravných dueloch triumfovali ostrovania 1:0 (marec 1998) a remizovali 0:0 (jún 2016). Slováci sú v rebríčku FIFA o 30 pozícií vyššie ako Severní Íri, tí však momentálne ťahajú šnúru takmer dvoch rokov bez domácej prehry, poradili si aj s Dánmi a remizovali proti Rumunom i Švajčiarom.
Slováci majú v prebiehajúcej kvalifikácii troch strelcov, z ktorých dal každý po góle. Jedným z nich je Tomáš Rigo, keďže vsietil víťazný a jediný gól v Luxembursku a udržal tak Slovensku stopercentnú bilanciu po senzačnej výhre 2:0 nad Nemeckom. Pre mladého stredopoliara to bol druhý gól za národný tím a premiérový v ostrom zápase. „Určite je to pozitívne, keďže sme boli nastavení na víťazstvo a získali sme dôležité tri body. Vnímam to veľmi dobre a som rád, že sa nám ten zápas podarilo vyhrať. Tieto tri body sme naozaj potrebovali. Keby som ten gól nedal ja, tak by som bol tiež určite rád. Dúfam, že na tento výkon dokážem nadviazať aj nabudúce," povedal Rigo. Toto leto prestúpil do druholigového anglického klubu Stoke City, kde je jeho spoluhráčom okrem krajana Róberta Boženíka aj Severný Ír Jamie Donley. Tento útočník zasiahol do duelu v Luxembursku (3:1) a bol na súpiske v Nemecku (1:3).
„Určite sme sa o tom už trochu bavili, uvidíme, akým štýlom budú hrať. To si ešte pozrieme na videách a budeme sa na to snažiť čo najlepšie pripraviť. Očakávam veľmi ťažký zápas, pretože takéto tímy v zápase nič nedarujú. Hráme navyše u nich doma, takže nečakám nič jednoduché. Verím však, že sa na to spoločne dobre pripravíme," pokračoval Rigo. Nadchádzajúci súper jeho národného tímu disponuje kvalitou najmä na pravej strane obrany, kde operuje pravý bek Conor Bradley z Liverpoolu. „Povedal by som, že sú trochu nevyspytateľní, majú v tíme kvalitných hráčov, aj keď väčšinu z nich osobne nepoznám. Viem, že majú jedného hráča z Liverpoolu a jedného zo Sunderlandu. Určite to bude náročné, budú behaví, dôrazní a silní v osobných súbojoch. My sa im v týchto aspektoch musíme vyrovnať, a verím, že našou kvalitou, najmä tou klubovou, ich môžeme poraziť,“ dodal Rigo na adresu súpera, ktorý je momentálne druhý v A-skupine, o skóre pred Nemeckom. Priamo na záverečný turnaj postúpi víťaz skupiny, druhý tím bude mať šancu v dvojkolovej baráži, ktorú doplnia štyria víťazi skupín Ligy národov. Z tejto súťaže majú isté miesto Nemci a za istých okolností aj Severní Íri.
Do zápasu proti Slovensku nastúpia bez zdravotných výpadkov a suspendácií. Slovákov naopak trápia zranenia ťahúňov zo stredu poľa Stanislava Lobotku a Ivana Schranza z útoku. Okrem nich dlhodobo chýbajú aj stopér Denis Vavro a Tomáš Suslov, veľmi otázna je z rodinných dôvodov taktiež účasť obrancu Dávida Hancka z Atletica Madrid. To dáva príležitosť menej vyťaženým hráčom, medzi ktorými je aj ľavý obranca Samuel Kozlovský. Ten síce nastúpil v septembri 2024 v Lige národov proti Azerbajdžanu, bolo to však až v úplnom závere. „V prvom rade som veľmi rád, že som tu. Som pripravený a tréner mi dal ďalšiu šancu, čo si veľmi cením. Vnímam to len pozitívne a teraz už len čakám, či dostanem príležitosť hrať,“ zhodnotil 25-ročný Kozlovský, ktorý pôsobí v poľskom klube Widzew Loďž. Nomináciu si cenil o to viac, že ho v poslednom období trápilo zranenie členka: „Išlo o zranenie vonkajšej strany členka. Mal som takmer úplne natrhnutý väz, členok bol dosť opuchnutý. Liečil som sa asi mesiac a po približne dvoch týždňoch som začal opäť trénovať.“
kvalifikácia MS 2026:
A-skupina
piatok 10. októbra
20.45 Severné Írsko - Slovensko /Belfast, rozhodcovia: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.)/
pravdepodobné zostavy:
Slovensko: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Obert, Mesík - Rigo, Hrošovský, Duda - Mráz, Strelec, L. Sauer
Severné Írsko: Peacock-Farrell - Hume, McNair, Toal - Bradley, Galbraith, Charles, McCann, Devenny - Price, Reid
ďalší zápas:
piatok 10. októbra
20.45 h
Nemecko - Luxembursko
