Slovákov čaká kľúčový zápas so Švédmi. Vieme, o čo ide, hovorí Kosa
Meno brankára, ktorý nastúpi na duel proti Švédom (16.20 h), Kosa neprezradil, no ubezpečil, že Samuel Hlavaj aj Adam Gajan sú pripravení pomôcť tímu.
Fribourg 26. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpia v utorkovom kľúčovom zápase proti Švédsku s cieľom získať minimálne bod, ktorý by im zabezpečil postup do štvrťfinále MS vo Švajčiarsku. Situácia v základnej B-skupine sa vyvinula tak, že práve záverečný duel v skupine rozhodne o ich ďalšom osude na šampionáte. „Vieme, aká je situácia a aj chalani vedia, o čo ide,“ zdôraznil tréner brankárov Peter Kosa.
Meno brankára, ktorý nastúpi na duel proti Švédom (16.20 h), neprezradil, no ubezpečil, že Samuel Hlavaj aj Adam Gajan sú pripravení pomôcť tímu. „Obaja by radi nastúpili, no chytať môže iba jeden. Verím, že ten, ktorý bude v bránke, nám pomôže zvládnuť zápas a postúpiť do štvrťfinále,“ poznamenal Kosa. Slovenský tím získal v úvodných štyroch zápasoch jedenásť bodov a presvedčivým spôsobom smeroval do štvrťfinále. Víkendové zápasy s Českom a Kanadou, v ktorých nebodoval, mu však skomplikovali situáciu, ktorú ešte viac zamotali ďalšie výsledky v skupine. „Chalani sú pokorní, pracovití a vidíme, že hra, ktorú predvádzajú, je na veľmi dobrej úrovni. Ukázali sme si, že vieme hrať aj s top tímami. Verím, že aj dnes získame bod potrebný k postupu,“ dodal Kosa.
Slováci absolvovali v utorok doobeda dobrovoľné rozkorčuľovanie. Absolvovali ho brankári Samuel Hlavaj, Eugen Rabčan, útočníci Aurel Nauš, Jakub Minárik, Sebastián Čederle a obranca Jakub Meliško, ktorý doteraz do hry nezasiahol. Tím mal v pondelok voľno, ktoré hráči využili na regeneráciu. Pred siedmym zápasom na turnaji, ktorý je svojou dôležitosťou podobný rozhodujúcemu siedmemu duelu v sériách play off, sú hráči odhodlaní dosiahnuť postupový výsledok. „Vieme, o čo budeme hrať. Musíme sa sústrediť na náš hokej a držať sa ho. Každý súper je zdolateľný,“ uviedol Sebastián Čederle.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
