Slovákov čaká omladený výber Fínska, Sýkora: Musíme ísť cez bolesť

Moncton 26. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odohrá prvý zápas na MS s omladeným výberom Fínska. Duel ich čaká v kanadskom Monctone v utorok 27. decembra o 17:00 SEČ. Slovenskí mladíci sa budú snažiť využiť menšie skúseností súpera, pričom nezabúdajú na jeho kvalitu. Útočník Filip Mešár však vyzýva, aby sa slovenský tím, vzhľadom na ofenzívnu kvalitu, nebál hrať v útočnom pásme súpera.



Fíni nastúpili v dejisku šampionátu na dva prípravné zápasy, proti USA aj Kanade však ťahali za kratší koniec. Ešte pred zápasom proti Slovensku nastúpia "Suomi" na otvárací duel šampionátu 26. decembra o 17.00 proti Švajčiarsku. "Očakávam od Fínov korčuliarsku aktivitu. Extrémne nás preveria v napádaní. Budú silní aj v ofenzívnej fáze. Netreba zabúdať ani na ich veľmi kvalitné presilové hry z predošlého šampionátu. To budú kľúčové veci, na ktoré sa musíme pripraviť," uvedomuje si hlavný tréner Ivan Feneš. Práve v presilových hrách by mal byť najväčšou hrozbou pre slovenský tím fínsky útočník Joakim Kemell. Najvyššie draftovaný hráč na súpiske Fínska absolvoval aj uplynulý šampionát a bol s 12 bodmi (4+8) druhým najproduktívnejším hráčom turnaja.



Slováci sa stretli s Fínskom aj na preloženom šampionáte v auguste. Na nevydarených MS však podľahli neskoršiemu vicemajstrovi vysoko 3:9. Severania majú v tíme iba šesť hráčov a jedného brankára, ktorí sa predstavili na augustovom turnaji. Celkový vekový priemer fínskej súpisky klesol o viac ako rok, čo by chceli Slováci využiť. Fíni sa odvážili nominovať aj 16-ročného obrancu Arona Kiviharjuho, ktorý by sa mohol zapojiť do boja o post draftovej jednotky v roku 2024. "Pozeral som si ich zostavu a majú v nej veľa chlapcov z ročníka 2004 alebo mladších, dokonca aj jedného 2006. Môže to byť naša výhoda, že Fíni nemajú skúsenosti s takýmto turnajom," povedal pre TASR útočník Filip Mešár, ktorý by mal patriť medzi lídrov slovenskej ofenzívy.



Aj napriek nižšiemu veku však nemožno uprieť fínskemu tímu vysokú mieru hokejových zručností. "Dvadsiatka" naposledy triumfovala nad Fínskom (2:1) ešte v roku 2014 pri úspešnom štarte do turnaja zakončeného ziskom bronzovej medaily. "Fíni majú veľmi dobrý tím, ako každý rok. Sú výborní korčuliari a my budeme musieť byť pozorní v defenzíve. Nemôžeme sa báť hrať u nich v pásme, pretože silu v ofenzíve máme veľmi dobrú. Rozhodovať budú tiež špeciálne formácie," dodal bývalý popradský útočník.



Bojovnosť môže byť významným prvkom zvyšujúcim šance slovenských mladíkov na úspech. Uvedomuje si to aj útočník Adam Sýkora, ktorého štýl hry sa vyznačuje práve energickým pohybom. "Musíme sa tlačiť do bránky a strieľať z každej pozície. Vieme, že to v týchto priestoroch bolí, ale neexistuje iný spôsob, ako dávať góly. Musíme ísť cez bolesť, čo je jediná hra, ktorou sa môžeme prezentovať a zdolať Fínov. Každý má veľkú motiváciu a verím, že ju prenesieme na ľad," uzavrel tretí najvyššie vybraný Slovák na tohtoročnom drafte NHL.