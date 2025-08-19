< sekcia Šport
Slovákov čaká na MS otvárací duel s Nórskom, favoriti až v závere
Autor TASR
Zürich/Fribourg 19. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú svoje účinkovanie na budúcoročných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku zápasom proti Nórsku. Úvodný duel odohrajú v druhý hrací deň turnaja v sobotu 16. mája o 12.15 h. V základnej B-skupine sa postupne stretnú aj s Talianskom, Slovinskom, Dánskom, Českom, Kanadou a Švédskom. Rozpis šampionátu zverejnila na svojom webe Medzinárodná hokejová federácia (IIHF).
