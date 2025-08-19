Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. august 2025Meniny má Lýdia
< sekcia Šport

Slovákov čaká na MS otvárací duel s Nórskom, favoriti až v závere

.
Na snímke Vladimír Országh. Foto: TASR - Jaroslav Novák

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Zürich/Fribourg 19. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú svoje účinkovanie na budúcoročných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku zápasom proti Nórsku. Úvodný duel odohrajú v druhý hrací deň turnaja v sobotu 16. mája o 12.15 h. V základnej B-skupine sa postupne stretnú aj s Talianskom, Slovinskom, Dánskom, Českom, Kanadou a Švédskom. Rozpis šampionátu zverejnila na svojom webe Medzinárodná hokejová federácia (IIHF).



UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?