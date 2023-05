Slovákov čaká v nedeľu Slovinsko, povinnosť velí vyhrať

B-skupina MS



nedeľa 21. mája, 15.20 SELČ



SLOVENSKO - Slovinsko /Riga aréna, Riga/



predpokladaná zostava SR: Hlavaj - Nemec, Koch, Kňažko, Ivan, Rosandič, Jánošík, Gajdoš - Pánik, Hrivík, Kelemen - Hudáček, Sukeľ, Cehlárik - Chromiak, Tamáši, Regenda - Lantoši, Čacho, Okuliar - Kudrna





Riga 19. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti sa naposledy stretli vo vzájomnom súboji so Slovincami na ZOH 2018 v Pjongčangu. V základnej skupine prehrali 2:3 po nájazdoch, toto zaváhanie teraz potrebujú napraviť na MS v Rige. Duel v B-skupine je na programe v nedeľu o 15.20 SELČ a Slováci v ňom chcú potvrdiť úlohu favorita.So Slovincami odohrali slovenskí hokejisti doposiaľ 13 stretnutí, v desiatich zvíťazili, zvyšné tri prehrali. Skóre z nich je 49:23. Na svetovom šampionáte sa tieto tímy nestretávajú pravidelne, slovinskí hokejisti v uplynulých rokoch striedali účinkovanie v A-skupine I. divízie MS s A-kategóriou MS. Na májovom turnaji sa naposledy stretli v roku 2015 v Ostrave, v tomto zápase zvíťazilo Slovensko v základnej skupine 3:1 po dvoch góloch Mariána Gáboríka, jeden pridal Andrej Meszároš. Predtým však Slováci nezvládli konfrontáciu s týmto súperom na inom veľkom turnaji, na ZOH 2014 v Soči prehrali 1:3.V drese Slovinska je viacero hráčov, ktorých dobre pozná aj slovenský fanúšik. Obľúbené útočné duo Rok Tičar a Žiga Jeglič pôsobilo v drese Slovana Bratislava v KHL, v sezóne 2019/2020 hral za Bratislavčanov aj ďalší útočník Žiga Pance. Obranca Matič Podlipnik obliekal v uplynulej sezóne dresy Spišskej Novej Vsi a Popradu. Ešte predtým bol aj on súčasťou Slovana. Skúsenosti so slovenskou extraligou majú aj Žiga Pavlin (Banská Bystrica, Košice, Michalovce), Luka Gračnar a Robert Sabolič (obaja Poprad). "povedal Jeglič pre TASR.Zverenci Matjaža Kopitara odohrali pred piatkovým duelom proti Lotyšsku štyri zápasy v B-skupine bez bodového zisku. Postupne prehrali 0:7 so Švajčiarskom, 2:5 s Kanadou, 0:1 s Nórskom a 2:6 s Českom.