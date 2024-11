Slovákov čaká v play off o postup do B-divízie Slovinsko

Nyon 22. novembra (TASR) - Súperom slovenskej futbalovej reprezentácie v play off Ligy národov bude Slovinsko. Slováci začnú dvojzápas o postup do B-divízie doma 20. marca 2025, odveta je na programe o tri dni neskôr na pôde súpera. Rozhodol o tom piatkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.



Slováci mohli dostať spomedzi tretích tímov v "béčku" aj Írsko, Gruzínsko alebo Island. Mužstvo trénera Francesca Calzonu vstupovalo v septembri do C-divízie mentálne posilnené svojim vystúpením na ME v Nemecku. Na kontinentálnom šampionáte chýbalo "sokolom" málo k historickému postupu do štvrťfinále cez Anglicko a obsadili konečné dvanáste miesto – najlepší výsledok na vrcholovom podujatí v ére samostatnosti. Aj preto bol postup do vyššej divízie, z ktorej vypadli v roku 2020, jasným cieľom.



Slováci obsadili v 1. skupine Ligy národov konečnú druhú priečku za postupujúcim Švédskom. Práve s "tromi korunkami" slovenský výber nevyhral ani raz, doma remizoval 2:2 a v kľúčovom súboji o postup v Štokholme im podľahol 1:2. Vo zvyšných dueloch zaznamenali Slováci štyri víťazstvá, po dve proti papierovo slabším súperom z Azerbajdžanu a Estónska.



Slovincom sa podarilo v 3. skupine "béčka" zvíťaziť iba dvakrát, v oboch prípadoch proti poslednému Kazachstanu. V dueloch s postupujúcim Nórskom neuhrali ani bod, pričom s druhým Rakúskom hrali dvakrát nerozhodne. Rakúšania však nazbierali 11 bodov, o tri viac ako Slovinsko.