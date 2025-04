Slovákov čakajú Česi, o Országhovi sa rozhodne v najbližších dňoch

Program prípravného dvojzápasu:



štvrtok 24. apríla



17.30 Česko – SLOVENSKO /Ostrava/



piatok 25. apríla



16.30 Česko – SLOVENSKO /Ostrava/



Piešťany 21. apríla (TASR) - Slováci odštartovali ďalší týždeň prípravy pred MS a čaká ich doposiaľ najťažší súper z Česka. Vo štvrtok 24. apríla a o deň neskôr v piatok odohrajú dva zápasy v Ostrave proti úradujúcimi majstrom sveta. Vladimír Országh môže rátať s päticou nových hráčov. Kormidelník nahradil na striedačke Craiga Ramsayho, ktorý má zdravotné problémy. Országh uviedol, že o jeho budúcnosti pri tíme sa rozhodne v najbližších dňoch.Asistent trénera Peter Frühauf zároveň potvrdil, že Slovákom na šampionáte nepomôžu útočníci Martin Pospíšil a Alex Tamáši. K mužstvu sa tento týždeň pripojí Adam Sýkora, ale pravdepodobne nastúpi až proti Francúzom. Do kádra pribudli obrancovia Mário Grman, Dávid Mudrák a Michal Beňo s útočníkmi Marekom Heclom a Andrejom Kudrnom. Všetci hráči sú zdravotne v poriadku a pripravení nastúpiť v Česku. Mudrák, ktorý v tejto sezóne pôsobil v Hradci Králové, verí, že sa dostane na MS:Pri absenciách skúsenejších hráčov, ktorými sú Peter Cehlárik, Marek Hrivík, Libor Hudáček i M. Pospíšil, cíti šancu aj zvolenský útočník Hecl.uviedol 27-ročný krídelník.Tretí šampionát za sebou môže absolvovať Kudrna, ktorý v tomto ročníku pôsobil vo Zvolene a aj vďaka nemu sa nakoniec tím dostal do semifinále a obsadil štvrté miesto.“ skonštatoval.Slováci v príprave doteraz odohrali štyri stretnutia. V Herisau prehrali oba s domácimi Švajčiarmi (3:4 pp a 3:5), v Piešťanoch najprv nestačili na Nemcov 2:3, no o deň neskôr ich zdolali 4:0. Vo všetkých bol v pozícii hlavného trénera Országh, ktorý sa vyjadril s blížiacim sa termínom MS k svojej ďalšej budúcnosti. „Ku kanadskému koučovi sa vyjadril aj Frühauf: „Boli sme ho pozrieť, mal dobrú náladu. Je naozaj nastavený veľmi dobre. Samozrejme, ako som povedal minulý týždeň, my musíme čakať na ten finálny rezultát od jeho ošetrujúcich lekárov. Sme radi, že sme ho videli.“Frühauf potvrdil mediálne informácie o neúčasti Pospíšila a vyjadril sa aj k ďalším hráčom.Priblížil aj novinky k ďalším posilám zo zámoria:Filip Belányi (HK Poprad), Adam Húska (HC Lugano/Švaj.), Patrik Rybár (Červená hviezda Kchun-lun/KHL)Andrej Golian (HC Slovan Bratislava), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec/ČR), Rayen Petrovický (Bílí Tygři Liberec/ČR), Dávid Romaňák, Adam Žiak (obaja HK Rysy Spišská Nová Ves), Michal Beňo (HKM Zvolen), Mário Grman (Admiral Vladivostok), Dávid Mudrák (Mountfield Hradec Králové)Maxim Čajkovič (VERVA Litvínov/ČR), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec/ČR), Matej Kašlík (Banes Motor České Budějovice/ČR), Michal Krištof (SCL Tigers/Švaj.), Andrej Kukuča (HC’05 MONACObet Banská Bystrica), Róbert Lantoši (Bílí Tygři Liberec/ČR), Jakub Minárik (HC Slovan Bratislava), Libor Nemec (U-Mass Lowell/NCAA), Miloš Roman (Oceláři Třinec/ČR), Matúš Sukeľ (VERVA Litvínov/ČR), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava), Marek Hecl, Andrej Kudrna (obaja HKM Zvolen)