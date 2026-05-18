< sekcia Šport
Slovákov čakajú Slovinci, Frühauf: Chceme súperovi vnútiť našu hru
Doterajšie výsledky a výkony Slovincov neunikli ani trénerskému štábu slovenského tímu. Aj Frühauf však pripomenul, že v prvom rade bude dôležité sústrediť sa na vlastný výkon.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Fribourg 18. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpia v utorok od 20.20 h proti Slovinsku na svoj tretí zápas na MS vo Fribourgu. Proti súperovi, ktorý sa víťazstvom nad Českom 3:2 pp postaral o najväčšie prekvapenie šampionátu, chcú nadviazať na triumfy nad Nórskom i Talianskom z úvodného víkendu a spraviť ďalší krok k postupu do štvrťfinále.
„Chceme hrať našu hru a vnútiť ju súperovi, aby na to musel reagovať a mal problémy,“ uviedol asistent trénera Peter Frühauf po pondelňajšom tréningu.
Ten bol dobrovoľný a na ľad vykorčuľovali brankári Adam Gajan a Eugen Rabčan, obranca Jakub Meliško a útočníci Jakub Minárik a Aurel Nauš, ktorý ako jediný z nich zatiaľ nefiguruje na súpiske. Slováci majú po dvoch zápasoch plný počet bodov, keďže zvládli duely s Nórskom (2:1) i Talianskom (4:1). Úspešným vstupom do turnaja si zvýšili sebavedomie a šance na postup do štvrťfinále si chcú zvýšiť aj v stretnutí so Slovinskom.
Slovinci vstúpili do MS 2026 senzačným víťazstvom nad Českom 3:2 po predĺžení. Favorit duelu síce prestrieľal Slovincov 35:27, no v ich bránke zažiaril český rodák Lukáš Horák. O historicky prvom triumfe Slovinska nad Českom na MS rozhodol útočník Marcel Machovec. Cenné body však následne Slovinci nepotvrdili a Nórsku v nedeľu večer podľahli 0:4.
Doterajšie výsledky a výkony Slovincov neunikli ani trénerskému štábu slovenského tímu. Aj Frühauf však pripomenul, že v prvom rade bude dôležité sústrediť sa na vlastný výkon. „Vieme, že majú dobré štandardné situácie, napríklad buly. Proti Česku ukázali aktivitu, sú rýchli. Ten zápas nebude jednoduchý,“ konštatoval Frühauf.
„Sústredíme sa hlavne sami na seba. Vieme, ako máme ísť do zápasu. Určite nič nepodceníme. Vieme, že aj oni majú kvalitu, no sústredíme sa hlavne na svoj výkon,“ uviedol útočník Jakub Minárik.
Historicky pôjde o 16. vzájomný zápas Slovenska a Slovinska. Slovenskí reprezentanti doteraz zvíťazili v 12 dueloch, po ktorých majú pozitívne skóre 53:24. Na MS sa doteraz stretli šesťkrát, pričom vždy zvíťazili Slováci. Tímy sa stretli aj na MS 2025, v Štokholme sa zrodilo víťazstvo 3:1 po góloch Sebastiána Čederleho, Pavla Regendu a Michala Krištofa.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
„Chceme hrať našu hru a vnútiť ju súperovi, aby na to musel reagovať a mal problémy,“ uviedol asistent trénera Peter Frühauf po pondelňajšom tréningu.
Ten bol dobrovoľný a na ľad vykorčuľovali brankári Adam Gajan a Eugen Rabčan, obranca Jakub Meliško a útočníci Jakub Minárik a Aurel Nauš, ktorý ako jediný z nich zatiaľ nefiguruje na súpiske. Slováci majú po dvoch zápasoch plný počet bodov, keďže zvládli duely s Nórskom (2:1) i Talianskom (4:1). Úspešným vstupom do turnaja si zvýšili sebavedomie a šance na postup do štvrťfinále si chcú zvýšiť aj v stretnutí so Slovinskom.
Slovinci vstúpili do MS 2026 senzačným víťazstvom nad Českom 3:2 po predĺžení. Favorit duelu síce prestrieľal Slovincov 35:27, no v ich bránke zažiaril český rodák Lukáš Horák. O historicky prvom triumfe Slovinska nad Českom na MS rozhodol útočník Marcel Machovec. Cenné body však následne Slovinci nepotvrdili a Nórsku v nedeľu večer podľahli 0:4.
Doterajšie výsledky a výkony Slovincov neunikli ani trénerskému štábu slovenského tímu. Aj Frühauf však pripomenul, že v prvom rade bude dôležité sústrediť sa na vlastný výkon. „Vieme, že majú dobré štandardné situácie, napríklad buly. Proti Česku ukázali aktivitu, sú rýchli. Ten zápas nebude jednoduchý,“ konštatoval Frühauf.
„Sústredíme sa hlavne sami na seba. Vieme, ako máme ísť do zápasu. Určite nič nepodceníme. Vieme, že aj oni majú kvalitu, no sústredíme sa hlavne na svoj výkon,“ uviedol útočník Jakub Minárik.
Historicky pôjde o 16. vzájomný zápas Slovenska a Slovinska. Slovenskí reprezentanti doteraz zvíťazili v 12 dueloch, po ktorých majú pozitívne skóre 53:24. Na MS sa doteraz stretli šesťkrát, pričom vždy zvíťazili Slováci. Tímy sa stretli aj na MS 2025, v Štokholme sa zrodilo víťazstvo 3:1 po góloch Sebastiána Čederleho, Pavla Regendu a Michala Krištofa.
B-skupina MS
utorok, 19. mája, 20.20 h
Slovinsko - SLOVENSKO /BCF Aréna, Fribourg/
Slovensko: Gajan - Kmec, Koch, Gajdoš, Rosandič, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Kollár, Petrovský - Minárik
utorok, 19. mája, 20.20 h
Slovinsko - SLOVENSKO /BCF Aréna, Fribourg/
Slovensko: Gajan - Kmec, Koch, Gajdoš, Rosandič, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Kollár, Petrovský - Minárik
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /