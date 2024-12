Slovákov čakajú tímy s najviac titulmi, Kentoš: Verím, že uspejeme

Bratislava 4. decembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov spoznala mená súperov, s ktorými sa stretne na budúcoročnom domácom európskom šampionáte. Utorňajší žreb im prisúdil atraktívne konfrontácie s dvojicou najúspešnejších tímov tejto vekovej kategórie Španielskom a Talianskom. Tréner slovenských mladíkov Jaroslav Kentoš verí, že jeho zverenci sa kvalitne pripravia na záverečný turnaj, pričom ešte pred ním odohrajú na domácej pôde prípravné stretnutia s topfavoritmi šampionátu.



Slováci sa nachádzali v štvrtom zo štyroch výkonnostných košov. Bolo preto zrejmé, že zo žrebu vzídu silní súperi. "Z jedného pohľadu je to veľmi dobré pre fanúšikov a verím, že sa nám podarí vypredať štadióny. Na druhej strane sú to pre nás obrovské výzvy. Ak chceme postúpiť zo skupiny, musíme aspoň jedného z najsilnejších súperov zdolať. Sú to top tímy v tejto vekovej kategórii, dominantné mužstvá, ktoré sa vyznačujú ofenzívnym futbalom. My sa zodpovedne pripravíme a verím, že budeme úspešní," uviedol Kentoš v mixzóne bezprostredne po žrebe.



Slovensko ako usporiadateľská krajina nemuselo hrať kvalifikáciu. V kalendárnom roku 2024 odohrali Slováci dovedna 10 prípravných stretnutí, z ktorých sedem vyhrali, raz remizovali a dvakrát prehrali. Najviac zarezonovalo v marci víťazstvo 2:0 nad Španielmi a Slovákov čakajú konfrontácie so zvučnými súpermi aj pred štartom záverečného turnaja. "Máme prísľub, že na Slovensko príde Francúzsko a Nemecko. Verím, že to dohodneme a naozaj prídu. Pre nás sú takéto zápasy veľmi dobrou skúsenosťou, keďže sme nehrali ostré stretnutia," dodal Kentoš.



Slováci začnú turnaj 11. júna duelom proti Španielom na Tehelnom poli v Bratislave. O tri dni neskôr sa predstavia v Trnave proti Taliansku (21.00 h). Následne sa slovenský tím vráti späť do hlavného mesta a účinkovanie v skupine uzavrú 17. júna súbojom s Rumunskom (21.00 h). Nadšenie z atraktívneho zloženia "slovenskej" A-skupiny neskrýval ani prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ). "Som spokojný, bolo ťažko vyberať z toho, čo bolo dostupné. Myslím si, že pre fanúšikov a pre futbal je to senzačná skupina," vyhlásil šéf SFZ Ján Kováčik.



Ako to už tradične býva v prípade žrebov, do tipovania súperov sa zapojila aj hráčska kabína. "Ja osobne som trafil dvoch našich protivníkov do skupiny, takže ma to aj potešilo. Tipoval som k nám Španielsko a Rumunsko. Podľa reakcií, ktoré som stihol prečítať v našej skupine bol aj jeden so všetkými úspešnými tipmi, myslím, že to bol Alexander Selecký," prezradil brankár a zároveň kapitán slovenskej 21-tky Ľubomír Belko.



Procedúru žrebu viedli okrem zástupcu UEFA Lancea Kellyho aj súčasný reprezentant Juraj Kucka spolu s bývalým hráčom národného tímu a zároveň ambasádorom turnaja Vratislavom Greškom. "Dôležité je, aby štadióny boli plné. Potrebujeme dosiahnuť, aby si UEFA po šampionáte povedala, že to bola správna voľba. Je to neuveriteľná reklama pre celú krajinu. Prídu sem desiatky tisíc fanúšikov z celej Európy a je len na nás všetkých, ako sa to celé podarí. Podpora Slovákov na tribúnach bude neuveriteľná, preto si myslím, že motivácia môže urobiť divy," zaželal si Greško.