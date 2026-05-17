Slovákov čakajú v nedeľu Taliani, Országh: „Nebude to nič ľahké“
Slovenský tím síce nastúpi na druhý zápas v priebehu dvoch dní, no mal viac času na regeneráciu než Taliani.
Autor TASR
Fribourg 17. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia v nedeľu od 12.20 proti Taliansku v pozícii favorita, no tréner Vladimír Országh si uvedomuje, že to nebude jednoduchý zápas. V bránke sa bude opäť spoliehať na Samuela Hlavaja, ktorý mal výrazný podiel na sobotňajšom víťazstve nad Nórskom 2:1. Na situáciu, keď bude slovenská brankárska jednotka čeliť dvom súperom v priebehu dvoch dní, sa tréneri aj samotný Hlavaj pripravovali už v závere prípravy na MS.
Hlavaj vtedy nastúpil proti Dánsku v dvoch zápasoch za sebou (0:3, 4:2). „Už v týchto zápasoch sme chceli namodelovať takú situáciu a vyskúšať si, ako Samo zvládne dva zápasy za sebou. Vyšlo to dobre a veríme, že nám pomôže aj v zápase s Talianskom,“ povedal tréner brankárov SR Peter Kosa pre TASR. „Taliani majú skúsené mužstvo, ktoré hrá dlhé roky pokope. Budú dávať prihrávky do predbránkového priestoru a napádať dvomi hráčmi. Je tam veľmi šikovný útočník Bradley, ale aj ďalší vrátane obrancu Pietronira, ktorého poznám z Trenčína a vieme, že bude často strieľať,“ dodal Kosa. Slováci zvládli dôležitý vstup do turnaja, keď Nórsko zdolali 2:1.
Hlavaj podržal svoj tím viacerými kľúčovými zákrokmi a napokon ho vyhlásili za najlepšieho hráča Slovenska v zápase. „Boli tam veľmi ťažké situácie v predbránkovom priestore. Samo nás podržal v dôležitých chvíľach. Aj on po zápase povedal, že je tam presne na to, aby pomohol mužstvu,“ konštatoval Kosa. Zatiaľ posledný vzájomný zápas odohrali Slovensko a Taliansko na ZOH v Miláne. Slovenský tím vtedy zdolal domácich reprezentantov 3:2. Podľa trénera Országha je pre sebavedomie tímu dôležité, že v prvom zápase zabodoval naplno.„Mohli sme hrať krásny hokej a prehrať. V takom prípade by bola kabína psychicky dole a pod tlakom. Toto víťazstvo ešte nič neznamená, musíme ho potvrdiť proti Talianom. Tí majú súpisku takmer totožnú s tímom na ZOH, takže nás nečaká nič ľahké,“ uviedol Országh.
Slovenský tím síce nastúpi na druhý zápas v priebehu dvoch dní, no mal viac času na regeneráciu než Taliani. Tí odštartovali šampionát prehrou s Kanadou 0:6, zápas sa začal v sobotu od 16.20. Slovenský tím nemal v nedeľu predzápasové rozkorčuľovanie, keďže duel bol na programe už od 12.20. Na ľade boli iba útočník Aurel Nauš, ktorý zatiaľ nefiguruje na súpiske a obranca Jakub Meliško.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/
