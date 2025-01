Slovákov čakajú vo štvrťfinále opäť Fíni, Česi proti Kanade

MS hráčov do 20 rokov, A-skupina:



Kanada - USA 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)



Góly: 42. Nadeau - 13. C. Hutson, 45. Nelson, 54. Eiserman, 59. Leonard







Fínsko - Lotyšsko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 8. Rautiainen, 28. Kiiskinne, 43. Halttunen







konečná tabuľka A-skupiny:



1. USA 4 3 0 1 0 22:10 10*



2. Fínsko 4 2 1 0 1 10:8 8*



3. Kanada 4 2 0 1 1 10:7 7*



4. Lotyšsko 4 0 2 0 2 8:13 4*



5. Nemecko 4 0 0 1 3 8:20 1**











B-skupina



Švédsko - Česko 4:2 (0:0, 4:1, 0:1)



Góly: 22. a 28. Traff, 39. Sorum, 39. Wahlberg - 32. Sikora, 41. Šalé (tr. str.)







Kazachstan - Švajčiarsko 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)



Góly: 7. Ljapunov - 2. S. Meier, 38. Antenen, 49. Johnson







konečná tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 4 4 0 0 0 24:10 12*



2. Česko 4 3 0 0 1 25:9 9*



3. SLOVENSKO 4 1 1 0 2 11:14 5*



4. Švajčiarsko 4 1 0 0 3 10:15 3*



5. Kazachstan 4 0 0 1 3 8:30 1**







* - štvrťfinále



** - baráž o udržanie



štvrťfinálový program (časy sú v SEČ)



štvrtok, 2. januára:



Švédsko - Lotyšsko /18.00, TD Garden, Ottawa/



USA - Švajčiarsko /20.30, Canadian Tire Centre, Ottawa/



Fínsko - SLOVENSKO /23.00, TD Garden, Ottawa/



3. januára:



Česko - Kanada /1.30, Canadian Tire Centre, Ottawa/







o udržanie:



štvrtok, 2. januára (Canadian Tire Centre, Ottawa)



Nemecko - Kazachstan /17.00/

Ottawa 1. januára (TASR) - Slovenskí hokejisti nastúpia vo štvrťfinále MS hráčov do 20 rokov vo štvrtok od 23.00 SEČ proti Fínsku. Rozhodlo sa o tom po poslednom zápase základnej A-skupiny, v ktorom reprezentanti USA zvíťazili nad Kanadou 3:1 a obsadili prvé miesto pred druhými Fínmi a treťou Kanadou. Slováci obsadili v B-skupine 3. miesto a na štvrťfinálový súboj nastúpia v ottawskej TD Garden, v ktorej hrali aj zápasy základnej skupiny. Ďalšie štvrťinálové dvojice tvoria USA - Švajčiarsko, Švédsko - Lotyšsko, Česko - Kanada. V zápase o udržanie v elitnej kategórii budú hrať Nemecko a Kazachstan.Fíni boli štvrťfinálovými súpermi slovenského tímu aj na vlaňajšom šampionáte. Slovákov zdolali 4:3 po predĺžení, no napokon odišli bez medaily, keď prehrali v semifinále a napokon aj v súboji o 3. miesto. Do prebiehajúceho šampionátu vstúpili prehrou s Kanadou 0:4, no následne zvíťazili v troch zápasoch za sebou a ako jediní vzali bod víťazovi A-skupiny USA, ktoré zdolali 4:3 po predĺžení.Američania si triumfom nad Kanadou 4:1 v závere skupinovej fázy zabezpečili postup z 1. miesta, ktoré im do štvrťfinále prisúdilo papierovo najslabšieho súpera z "béčka." Švajčiari rozhodli o postupe až vo svojom poslednom zápase, v ktorom si proti Kazachstanu pripísali prvé víťazstvo v turnaji (3:1) a odsunuli ho na posledné 5. miesto, ktoré preň znamená baráž.Rovnakého štvrťfinálového súpera ako vlani budú mať aj Česi, ktorí v zápase o prvenstvo v "slovenskej" B-skupine prehrali so Švédskom 2:4. V súboji o postup medzi najlepšiu štvoricu ich čaká domáca Kanada. Vlani ju zdolali 3:2 a napokon získali bronzové medaily.Hráči Švédska ako jediní nestratili ani bod a po suverénnom postupe ich vo štvrťfinále čakajú Lotyši. Tí získali v základnej skupine štyri body, pričom zaujali najmä senzačným víťazstvom v úvode turnaja nad Kanadou 3:2 po samostatných nájazdoch. Základnú fázu uzavreli prehrou s Fínskom 0:3.