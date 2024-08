Slovákov delí krok od miestenky na ZOH, Frühauf: Sebavedomie je hore

Bratislava 31. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti urobili ďalší potrebný krok k zisku miestenky na ZOH 2026. Mužstvo trénera Craiga Ramsayho potvrdilo v piatok úlohu favorita a po ťažšom rozbehu si schuti zastrieľalo proti Maďarsku a nováčika elitnej kategórie MS zdolalo presvedčivo 7:3.



Slováci mali aktívny vstup do zápasu, ale Maďari ich schladili už v štvrtej minúte vo svojej prvej presilovej hre, keď za chrbát Samuela Hlavaja zapadla strela obrancu Henrika Nilssona. Slovenský tím však o necelú minútu vyrovnal v rovnakej hernej činnosti vďaka centrovi elitného útoku Marekovi Hrivíkovi. "Maďari jazdili proti Kazachstanu a takisto aj proti nám. Na začiatku sme nedali góly z našich šancí. Náš súper dostal po úvodnom góle krídla, následne sme ukázali našu dominanciu. Ak sme silní na puku v útočnom pásme, tak majú súperi s nami obrovské problémy. To sú úseky hry, ktoré nám rozhodujú zápasy, potrebujeme ich však mať celých 60 minút," uviedol po zápase v mixzóne asistent trénera Peter Frühauf.



Dôležité bolo, že domáci v prostrednej časti odskočili na rozdiel dvoch gólov zásluhou Matúša Sukeľa a Mária Grmana. Následne prišla divoká časť v treťom dejstve, keď v priebehu 116 sekúnd padli štyri góly, po dva na oboch stranách. Peknými prienikmi sa prezentovali Pavol Regenda aj Libor Hudáček, na ktorých nadviazali v exhibičnom závere kapitán Tomáš Tatar a Róbert Lantoši. Celkovo sedem rôznych strelcov a až 15 hráčov zapísaných v štatistikách je pozitívny ukazovateľ pred kľúčovým stretnutím finálového turnaja. "Samozrejme, je to skvelé, keď hráči okrem defenzívnej hry prispejú aj bodmi. Sú však skúsení a vedia, že pre nikoho na takomto turnaji štatistiky neznamenajú toľko, ako tímový úspech," povedal Frühauf.



Realizačný tím nepotešilo odstúpenie obrancu Šimona Nemca, ktorý po strete s Bencem Horváthom nekontrolovateľne vrazil do zadného mantinelu a po náraze si držal rameno. "Bol som s ním a dúfam, že to nie je také vážne. Má teraz dva dni na to, aby si to dal dokopy. Veríme, že bude v poriadku na najdôležitejší zápas," poznamenal Frühauf, ktorého slová doplnil aj tímový lekár Pavol Lauko. "Šimon po súboji utrpel zranenie v hornej časti tela. Zajtra podstúpi vyšetrenia, na základe ktorých jeho stav vyhodnotíme a uvidíme, či bude pokračovať na turnaji. Momentálne sa to nedá vôbec povedať, šanca je 50 na 50. Zlomenina ani vykĺbenie tam nebolo, je to skôr svalové poranenie," skonštatoval. Nemcov prípadný štart môže ešte skomplikovať postoj jeho zamestnávateľa New Jersey Devils. "Budeme sa s nimi kontaktovať, určite aj oni nás, keďže sme dostali povolenie, aby hral," dodal Lauko.



Slováci musia urobiť ešte jeden krok, aby splnili stanovený cieľ, ktorým je postup na ZOH v Taliansku. V nedeľu ich čaká súboj s Kazachstanom, ktorý má na konte rovnako šesť bodov za víťazstvá nad Maďarskom (5:2) a Rakúskom (2:1). Súper, ktorého prevažnú časť kádra tvoria hráči z KHL, sa prezentuje pevnou obranou. "Sebavedomie je hore, čo je fajn, ale nás čaká veľmi nepríjemný defenzívny súper. To je gro, čím sa Kazachstan prezentuje. Sú veľmi dobrí v priestore pred vlastným brankárom. Neumožňujú veľa dorážok hráčom súpera. To si musíme rozobrať a verím, že máme silnejšie mužstvo, popasujeme sa s tým a padnú nám aj tie góly z dorážok," vyjadril sa Frühauf, na ktorého nadviazal krídelník Regenda: "Obom tímom ide o všetko. Po minulé roky sme ich mali na MS a vieme, čo hrajú. Majú kvázi ten istý tím, sú to chalani z KHL a majú kvalitu. Musíme sa poriadne pripraviť, dobre zregenerovať a keď budeme plniť taktické pokyny a nebudeme robiť chyby, tak môžeme zdolať každého. Je to ďalší krok k tomu, že chceme ísť na olympiádu."