Slovákov na MS viedlo 9 šéftrénerov - pozrite si ich vizitky

Hokejový tréner Július Šupler, archívna snímka. Foto: TASR/Dušan Hein

Hokejová legenda Jozef Golonka. Foto: TASR/Michal Svítok

Na archívnej snímke hokejový tréner Ján Šterbák Foto: TASR - František Iván

Hokejový tréner Ján Fil, archívna snímka. Foto: TASR

Hokejový tréner František Hossa, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Glen Hanlon, archívna snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer

Hokejový tréner Vladimír Vůjtek, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Zdeno Cíger, archívna snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay po prebratí darčekov počas tlačovej konferencie 6. júna 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Naubauer

Bratislava 9. mája (TASR) - V ére samostatnosti sa na poste hlavného trénera slovenskej hokejovej reprezentácie vystriedalo deväť kormidelníkov. Zatiaľ najúspešnejší z nich bol Ján Filc, ktorý na MS 2002 v Göteborgu získal s tímom zlato a na MS 2000 v Petrohrade striebro. TASR prináša zoznam trénerov s krátkymi profilmi ich hráčskej a trénerskej kariéry.Narodil sa 27. októbra 1950 v Poprade. Hráčsku kariéru začal v rodnom meste a neskôr sa cez Liptovský Mikuláš prepracoval do Slovana Bratislava, za ktorý hral v rokoch 1970-1972. Potom do roku 1976 pôsobil vo VSŽ Košice. Trénerskú kariéru odštartoval v Poprade, v ktorom pôsobil v rokoch 1985-1987. Prvý veľký úspech dosiahol ako tréner Dukly Trenčín, keď s ňou v sezóne 1991/1992 získal československý titul. V roku 1993 sa stal prvým trénerom slovenskej reprezentácie. Pod jeho vedením sa Slovensko v roku 1995 prebojovalo do A-kategórie MS v najkratšom možnom čase. Úspechom bolo aj 6. miesto na ZOH 1994 v Lillehammeri. Šupler pôsobil ako tréner aj v Portlande (WHL-USA), s ktorým získal Memorial Cup, Slovane Bratislava, HK Riga 2000, v KHL trénoval Dinamo Riga a Donbass Doneck.Narodil sa 6. januára 1938 v Bratislave. Svoju úspešnú hráčsku kariéru začal v klube Sokol NV Bratislava (predchodca Slovana Bratislava). V rokoch 1957-59 hrával v Dukle Jihlava a potom sa vrátil do Slovana, kde zotrval do roku 1969. V rokoch 1969-1972 pôsobil v nemeckom SC Riesersee. Hráčsku kariéru zakončil v Lokomotíve Bučina Zvolen, kde hrával do roku 1975. Slovenskú reprezentáciu viedol v rokoch 1996-1997. S národným tímom obsadil 7. miesto na Svetovom pohári v Kanade v roku 1996 a 9. miesto na MS vo Fínsku v roku 1997. Ako klubový tréner pôsobil v Zetore Brno, Slovane Bratislava, SC Riessersee a EHC Norimberg.Narodil sa 11. júna 1952 v Poprade. Bol hráčom VSŽ Košice a Dukla Jihlava. Ako tréner priviedol v sezóne 1987/1988 Košice k druhému titulu vo federálnej lige. S MsHK Žilina v sezóne 2005/2006 triumfoval v najvyššej slovenskej hokejovej lige. V sezóne 1992/1993 pôsobil ako hlavný tréner československej reprezentácie do 20 rokov. Asistenta mu robil neskorší tréner reprezentácie SR Vladimír Vůjtek. S národným tímom, pri ktorom pôsobil v rokoch 1997-1999, dosiahol 10. miesto na ZOH 1998 v Nagane, 7. miesto na MS 1998 vo Švajčiarsku a rovnaké umiestnenie aj o rok na MS v Nórsku. Zomrel 8. augusta 2015.Narodil sa 19. februára 1953 v Bratislave. Ako hráč pôsobil na brankárskom poste. Jeho kariéra sa viaže na Slovan Bratislava, Plastiku Nitra a Poprad. Aktívnu kariéru ukončil ako 31-ročný. Jeho účinkovanie v pozícii trénera reprezentačného "áčka" sa začalo v roku 1999. Už na MS 2000 v Petrohrade vybojoval s reprezentáciou striebro, čo bola prvá medaila z MS v histórii samostatnosti. O dva roky neskôr na MS v Göteborgu vybojoval národný tím pod jeho vedením historický titul majstra sveta. V čase, keď už bol hlavný tréner SR František Hossa, ešte Filc viedol ako hlavný kouč reprezentáciu na Svetovom pohári v Kanade v roku 2004. Na tomto podujatí mužstvo obsadilo 8. miesto. Na poste reprezentačného trénera pôsobil aj v rokoch 2009-2010. V tomto období s reprezentáciou dosiahol 10. miesto na MS 2009 vo Švajčiarsku, pamätné je však najmä vystúpenie na ZOH 2010 vo Vancouveri, kde sa Slováci pod Filcovým vedením prebojovali až do semifinále a siahali na bronz. V zápase s Fínskom viedli 3:1, po štyroch inkasovaných góloch v tretej tretine napokon obsadili 4. miesto. Ako klubový tréner pôsobil v Slovane Bratislava a Stadlau klub Viedeň.Narodil sa v 13. septembra 1954 v Smižanoch. S vrcholovým hokejom začal v Poprade. Od roku 1977 sa usadil v Trenčíne, kde zažil svoje najúspešnejšie obdobie v hráčskej kariére. V drese Dukly odohral deväť sezón. Trénerskú kariéru začal v Topoľčanoch. Od sezóny 1989/1990 bol asistentom Júliusa Šuplera v Dukle Trenčín, ktorú v roku 1992 doviedli k historickému federálnemu titulu. Od ročníka 1992/1993 bol hlavným kormidelníkom Dukly, s ktorou o sezónu neskôr vybojoval titul majstra Slovenska. Ako hlavný tréner získal so Slovanom Bratislava v roku 2000 svoj druhý slovenský extraligový titul. V roku 2002 sa stal hlavným trénerom slovenskej reprezentácie. Na MS 2003 v Helsinkách priviedol národné mužstvo k bronzovým medailám. O rok neskôr skončil jeho výber na šampionáte v Česku na štvrtom mieste a na MS 2005 vo Viedni a Innsbrucku obsadil reprezentačný tím piatu priečku. Na ZOH 2006 vyhral slovenský výber bez straty bodu základnú skupinu, po prehre s ČR vo štvrťfinále napokon skončil na piatej priečke.Narodil sa 20. februára 1957 v kanadskom Brandone. Ako hráč pôsobil na brankárskom poste vo viacerých kluboch NHL: Vancouver Canucks, St. Louis Blues, NY Rangers, Detroit Red Wings. Svoju trénerskú kariéru začal Hanlon ako asistent v tímoch Vancouver Canucks a Washington Capitals, kde bol neskôr hlavný tréner. V roku 2005 súhlasil s ponukou Bieloruskej hokejovej federácie a tamojšiu reprezentáciu doviedol na MS do prvej desiatky. Už o rok neskôr s ňou skončil na šampionáte na 6. mieste. Koučoval aj Jokerit Helsinki a Dinamo Minsk v KHL. Od 1. apríla 2010 sa stal hlavným trénerom slovenskej reprezentácie. S národným tímom obsadil 12. miesto na MS 2010 v Nemecku. Veľké očakávania boli od domáceho mužstva na MS 2011, kde však reprezentácia pod Hanlonovým vedením skončila až na 10. priečke.Narodil sa 17. mája 1947 v Klimkoviciach. Jeho hráčska kariéra sa spája s tromi klubmi - TJ Karviná, TJ Vítkovice a Dukla Trenčín. Z hráčskej kariéry postupne prešiel na trénerskú dráhu najskôr v Karvinej a Vítkoviciach, neskôr sa stal trénerom československej reprezentácie do 20 rokov. S Vítkovicami získal vo federálnej lige striebro a už v českej extralige striebro (1997) a bronz (1998). Striebro vybojoval aj so Zlínom (1995). Z Česka viedli jeho kroky do ruskej superligy a s Lokomotivom Jaroslavľ získal v tejto súťaži v rokoch 2002 a 2003 majstrovské tituly. S tímom AK Bars Kazaň v KHL vybojoval bronz. V ďalšej sezóne, ale už opäť s Lokomotivom Jaroslavľ skončil v play off KHL o Gagarinov pohár v semifinále. V rokoch 2011-2015 bol trénerom slovenskej reprezentácie, s ktorou získal v roku 2012 na MS v Helsinkách striebro. Ďalšie výsledky so slovenskou reprezentáciou: 8. miesto na MS 2013, 11. miesto na ZOH 2014 v Soči, 9. miesto na MS 2014 v Minsku a 9. miesto na MS 2015, kde Slováci hrali v skupine v Ostrave blízko jeho rodiska.Narodil sa 19. októbra 1969 v Martine. Hráčsku kariéru začal v rodnom meste, ale najlepším nováčikom sezóny 1987/1988 sa stal už ako útočník Dukly Trenčín. V roku 1988 ho draftoval tím NHL New Jersey Devils, neskôr pôsobil aj v Edmontone, v drese Oilers v sezóne 1995/1996 strelil 31 gólov a zaznamenal 39 asistencií. Následne podpísal kontrakt so Slovanom Bratislava, s ktorým v sezónach 1997/1998 a 1999/2000 získal majstrovský titul v slovenskej extralige. Do NHL sa vrátil pred sezónou 2001/2002, najprv pôsobil v New Yorku Rangers, odkiaľ ho vymenili do Tampy Bay. V polovici sezóny 2002/2003 sa vrátil na Slovensko a opäť podpísal zmluvu so Slovanom Bratislava, ktorému výraznou mierou pomohol k titulu slovenského majstra. Jeho spolupráca s Miroslavom Šatanom mala významný podiel na zisku ďalšieho titulu pre Slovan, ktorý neskôr aj trénoval. V bratislavskom klube získal štyri tituly ako hráč a dva ako tréner. Slovan ešte krátko trénoval v závere sezóny 2010/2011, potom sa venoval výchove talentovaných detí vo svojej hokejovej akadémii. S reprezentáciou Slovenska obsadil na MS 2016 v Rusku 9. miesto, o rok neskôr Kolíne nad Rýnom štrnáste.Narodil sa 17. marca 1951 vo Westone v kanadskej provincii Ontário. Sedemdesiatdvaročný Ramsay je po Hanlonovi druhý Kanaďan, ktorý sa postavil na striedačku slovenského národného tímu. V NHL hral v rokoch 1971 až 1985 za Buffalo Sabres. Odohral 1070 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 672 bodov (252+420), v 89 dueloch play off pridal 48 bodov (17+31). Raz si zahral v Zápase hviezd a v roku 1985 získal trofej Franka J. Selkeho pre najlepšie brániaceho útočníka. Po hráčskej kariére sa vydal na trénerskú dráhu. Pracoval vo viacerých kluboch NHL, naposledy ako konzultant v Montreale Canadiens. Ako hlavný kouč viedol Buffalo Sabres, Philadelphiu Flyers a naposledy Atlantu Thrashers. Ako asistent v Tampe Bay získal v roku 2004 Stanleyho pohár. SZĽH s ním najskôr podpísal kontrakt na dva roky do MS 2019, ktoré sa uskutočnili na Slovensku, neskôr sa obe strany dohodli na predĺžení spolupráce. Slovenský tím zvládol pod Ramsayho vedením olympijskú kvalifikáciu v auguste 2021, po ktorej sa mužstvo prebojovalo na ZOH 2022. V Pekingu dosiahlo historický olympijský úspech, keď po víťazstve nad Švédskom 4:0 získalo bronzové medaily. Na následnom šampionáte vo Fínsku obsadil jeho výber ôsme miesto, keď vo štvrťfinále nestačil na domáci výber. MS v Prahe a Ostrave budú pre Ramsayho už šieste v pozícii hlavného trénera SR. Na MS 2018 v Kodani a aj o rok neskôr v Košiciach obsadili jeho zverenci 9. miesto. Pred dvoma rokmi v Rige finišoval slovenský tím na 8. mieste po tom, čo vo štvrťfinále prehral s USA 1:6, vlani v Rige sa však do vyraďovačky nedostal. Celkovo mu opäť patrila 9. priečka.