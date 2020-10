Slovákov po hodine vypol Zahavi, Pekarík: Stratili sme kontrolu

Trnava 15. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti sa ani na štvrtý pokus nedočkali víťazstva v Lige národov 2020/2021. Stredajší domáci zápas 2. skupiny B-divízie mali pritom viac ako sľubne rozohratý, keď po prvom polčase viedli nad Izraelom 2:0 vďaka gólom Mareka Hamšíka a Róberta Maka. Po obrátke však prišlo z ich strany k poľaveniu, ktoré súper využil a zásluhou hetriku Erana Zahaviho si z Trnavy odviezol všetky body za víťazstvo 3:2. Prehra slovenského tímu znamená, že s jedným bodom na konte zostal na poslednom štvrtom mieste tabuľky a jeho šance na záchranu v B-divízii výrazne klesli. V novembrovom asociačnom termíne sú na programe už len dve kolá, hrá sa o šesť bodov a Izrael sa po strede vzdialil na štyri.Podľa krídelníka Alberta Rusnáka by sa nemalo stávať, aby mužstvo stratilo v záverečnej polhodine dvojgólové vedenie. "," povedal na rovinu. Trénera Izraela Willibalda Ruttensteinera prekvapila lepšia fyzická pripravenosť jeho zverencov, Rusnák však s týmto tvrdením nesúhlasil. "," konštatoval Rusnák.Na okolnosti októbrového asociačného termínu, ktorý poznačila pandémia koronavírusu, sa legionár Realu Salt Lake vyhovárať nechcel. Pozitívne testy postupne vyradili Milana Škriniara, Jaroslava Mihalíka a pred zápasom s Izraelom aj trénera Pavla Hapala, ktorého na lavičke dočasne zastúpil jeho asistent Oto Brunegraf. Zdravotné úrady v Neapole nepustili na reprezentačný zraz Stanislava Lobotku, keďže koronavírus predtým zasiahol šatňu SSC. "." Komplikácie postretnú Rusnáka aj po návrate do USA, hoci do karantény ísť nemusí. "" dodal Rusnák s výhľadom na predposledný mesiac v roku, v ktorom čaká na Slovákov pred dvojzápasom Ligy národov finále baráže na EURO 2020 v Severnom Írsku (12. novembra v Belfaste).Obranca Peter Pekarík na margo stredajšieho súboja s 93. tímom rebríčka FIFA uviedol, že Slováci po hodine hry stratili nad ním kontrolu. "," bolo cítiť sklamanie z 33-ročného legionára berlínskej Herthy.Pekarík si nemyslí, že príčinou prehry bola strata koncentrácie po úspešne zvládnutom semifinále baráže EURO 2020 s Írskom. "í," poznamenal Pekarík.V minulosti sa slovenská reprezentácia po "facke" viackrát dokázala spamätať a v kľúčovom zápase uspieť. "," dúfa Pekarík.