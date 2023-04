Slovákov posilnia v ďalšej fáze prípravy Kelemen, Hudáček a Rosandič

Trenčín 29. apríla (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu posilnia v ďalšej fáze prípravy obranca Mislav Rosandič a útočníci Miloš Kelemen a Libor Hudáček. Po prípravnom zápase s Nemeckom to v sobotu uviedol generálny manažér Miroslav Šatan.



Okrem týchto troch hráčov sa do prípravy zapoja aj obrancovia Patrik Koch a Mário Grman. Koch už bol na minulotýždňovom zraze, Grman bojoval s chorobou. Okrem tria Hudáček, Kelemen a Rosandič sú v hre aj ďalší hokejisti, ktorí sa predstavili vo finále českej extraligy, ich zdravotný stav skúma realizačný tím. "O tom, kto odíde, o tom sa práve v týchto chvíľach rozprávajú tréneri. Čo sa týka ďalších hráčov niektorí majú zdravotné problémy, musíme si pozbierať informácie do ďalšieho zrazu," povedal Šatan.



So zraneniami bojovali v play off českej extraligy Marko Daňo, Martin Marinčin, či Oliver Okuliar. V drese Třinca, ktorý v piatok vybojoval svoj piaty titul, sa predstavili aj Miloš Roman a Tomáš Marcinko.