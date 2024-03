Slovákov preveria Nóri s Haalandom, Calzona: Vieme o ich kvalite

Senec 25. marca (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona si pred druhým marcovým prípravným zápasom, v ktorom sa jeho mužstvo predstaví v Osle proti domácim Nórom (19.00 h), uvedomuje individuálne kvality súpera, no v predzápasovej analýze sa zameriaval na celý tím bez osobitného dôrazu na jednotlivcov. Severania síce nepostúpili na európsky šampionát do Nemecka, no slovenská defenzíva bude čeliť okrem iných aj hviezdnemu útočníkovi Erlingovi Haalandovi z Manchestru City.



Hlavnému trénerovi komplikujú marcový asociačný termín početné zranenia. Počítať nemôže s kapitánom Milanom Škriniarom, Róbertom Polievkom, Denisom Vavrom, Ivanom Schranzom, Ľubomírom Šatkom, Matúšom Berom a Erikom Jirkom. Rozsiahly zoznam zranených rozšírili po sobotnom zápase s Rakúskom (0:2) aj Peter Pekarík a Tomáš Suslov. Voľno dostal brankár Martin Dúbravka, ktorého nahradil Dominik Takáč zo Spartaka Trnava. "Je pravda, že je veľa zranených. Navyše sa zranili aj Pekarík a Suslov. Sú to zranenia, ktoré si vyžiadajú možno až šesť týždňov, kým sa vrátia na ihrisko. Sú to však veci, ktoré sa dejú a my ich neovplyvníme. Teraz nás tu je 25 a ideme odohrať do Nórska dobrý zápas," uviedol Calzona na pondelňajšej predzápasovej tlačovej konferencii v Senci.



Absencia plejády hráčov môže Calzonovi ukázať ďalších potenciálnych adeptov smerom k finálnej fáze prípravy a následnej nominácii na ME v Nemecku. Pozitíva sa snažil hľadať aj Róbert Mak, ktorý patrí medzi najskúsenejších hráčov v tíme. "Určite to nie je dobré, ale máme veľa mladých hráčov. Je to pre nich šanca sa ukázať, keďže každý sa chce dostať na európsky šampionát. Tieto zápasy sú práve na to, aby ste sa ukázali trénerovi, že vy na to máte," povedal 33-ročný krídelník austrálskeho FC Sydney.







Slovákov čaká v Osle konfrontácia s nepríjemným protivníkom. Nóri majú vo svojom mužstve špičkové individuality v podobe kanoniera Erlinga Haalanda z Manchestru City ako aj kreatívneho stredopoliara Martina Ödegaarda z Arsenalu Londýn. Obaja hráči boli ústrednými postavami predošlého vzájomného duelu Nórov a Slovákov. Haaland aj Ödegaard sa 25. marca 2022 strelecky presadili pri víťazstve svojho tímu 2:0 nad výberom vtedajšieho kormidelníka Štefana Tarkoviča. "Majú veľmi dobrých hráčov a organizáciu. Vieme o ich obrovskej kvalite, ale súpera si analyzujeme ako celý tím a nie jednotlivcov. V poslednom zápase síce doma prehrali, no predviedli slušný výkon a je to silný protivník. My sme chceli takýchto súperov, pretože na ME nás čakajú tímy podobnej kvality, možno aj lepšie. Pre mňa je dôležité, že dostávam od mužstva pozitívne signály. Od začiatku tvrdím, že počas prípravných duelov ma viac zaujíma výkon, ako výsledok," poznamenal Calzona.







Slováci odleteli do Osla v pondelok popoludní a v dejisku už neabsolvujú žiadny tréning. "Myslím si, že to nie je nejaká veľká téma. Trénujeme doma, viacero chalanov si pochvaľuje, že absolvujeme tréning a nemusíme potom rýchlo cestovať na štadión. Pokojne môžeme odtrénovať doma, tam už iba prídeme na hotel, dáme si večeru a už budeme mať večierku. Väčšine tímu to takto vyhovuje," vysvetlil Mak.



Calzona sa vyjadril aj k otázkam na tvorbu základnej jedenástky, ktorú postaví na štadióne Ullevaal: "Samozrejme, že nejaké zmeny aj na základe zranení budú. Nechcem však úplne zmeniť celé mužstvo. Tým, že budeme mať k dispozícii šesť striedaní, tak môžeme do zápasu vstúpiť v jeho priebehu. Tri až štyri zmeny v zostave budú."



Po stretnutí s Nórmi čaká Slovákov v júnovom termíne záverečný dvojzápas prípravy so San Marínom (5. 6. Wiener Neustadt/Rak.) a Walesom (9. 6. Trnava).