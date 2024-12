Slovákov preveria v dvoch súbojoch Nemci, Vojtech: Majú kvalitu

Charlottetown 12. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa už v Kanade pripravujú na svetový šampionát, ktorý počas vianočných sviatkov odštartuje v Ottawe. Zverencov trénera Ivana Feneša čakal vo štvrtok o 19.00 miestneho času (piatok 00.00 SEČ) v Charlottetowne prvý prípravný duel proti rovesníkom z Nemecka. Druhý zápas odohrajú v nedeľu 15. decembra o 19.00 slovenského času.



"Náš prvý tréning bol trošku náročnejší na rozbeh, avšak s tímom sme nabrali dobré tempo a zoznámili sa s ľadom. Druhý tréning už bol lepší. Nemecko má kvalitný tím, veľmi dobrých korčuliarov. Myslím si, že keď sa na nich dobre pripravíme, zvládneme vyhrať oba zápasy," povedal útočník Matúš Vojtech v tlačovej správe Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).



S tímom pre chorobu neodletel do zámoria útočník Dávid Kodhaj. Tréneri majú k dispozícii 26-člennú súpisku, zloženú z troch brankárov, deviatich obrancov a štrnástich útočníkov. Po nedeľnej druhej prípravnej konfrontácii s Nemeckom trénerský štáb vyškrtne niekoľko mien, nakoľko v pondelok sa k tímu pripojí sedem hráčov zo zámoria. Dalibor Dvorský, najväčšia hviezda tímu, príde 23. decembra.



Slovenská výprava po prílete z Montrealu zamierila v utorok letecky do mesta Charlottetown. Z dôvodu meškajúcich kusov batožiny reprezentanti trénovali dvakrát až počas stredy. "Ja som to zvládol dobre, pribalil som si dôležité veci do príručnej batožiny. Trošku ma však zasiahol jet lag," povedal Vojtech.



Slováci dorazia do tréningového kempu v mestečku Cornwall v pondelok 16. decembra neskoro večer. V meste na kanadsko-americkej hranici bude mať rozložený tréningový stan. Nasledovať budú ďalšie dva prípravné súboje, 20. decembra v Cornwalle proti Fínsku a o deň neskôr v Kingstone proti USA. Do dejiska šampionátu v Ottawe sa presunú 23. decembra, teda tri dni pred jeho začiatkom. Od 26. decembra čakajú Slovákov v TD Place – menšej ottawskej aréne – štyri stretnutia v základnej fáze. Postupne nastúpia proti Švédsku, Švajčiarsku, Česku a Kazachstanu.