Slovákov preveria v Španielsku silní súperi, Prokop: Svetová špička

Nominácia hádzanárov Slovenska na turnaj v španielskom Granollersi (4. - 6. januára):

brankári: Igor Čupryna (Tatran Prešov), Marián Žernovič (St. Gallen)

pivoti: Šimon Macháč (MŠK P. Bystrica), Matúš Moravčík (Dukla Praha), Jakub Tóth (Brno)

krídla: Juraj Briatka (Hollabrunn/Rak.), Erik Fenár (Tatran Prešov), Dávid Mišových (Dessau-Rosslauer), Lukáš Péchy (Sporta Hlohovec)

spojky: Ľubomír Ďuriš, Andrej Sloboda (obaja MŠK Považská Bystrica), Lukáš Urban (Prešov), Jakub Prokop, Tomáš Smetánka (obaja Nava/Šp.), Martin Potisk (Gyöngyös), Marek Korbel (Brixen/Tal.), Marek Hlina (Dukla Praha), Mikuláš Kucsera (Zubří)



Program Slovákov na turnaji:



štvrtok 4. januára, 20.15: SLOVENSKO - Srbsko

piatok 5. januára, 20.00: Španielsko - SLOVENSKO

sobota 6. januára, 16.45: Poľsko - SLOVENSKO



Bratislava 2. januára (TASR) - Slovenskí hádzanári sa od štvrtka do soboty predstavia na kvalitne obsadenom turnaji štyroch krajín v meste Granollers. Nastúpia postupne proti Srbsku, domácemu Španielsku a Poľsku. Všetci súperi sa nachádzajú v záverečnej fáze prípravy na nadchádzajúce majstrovstvá Európy, ktoré odštartujú v Nemecku 11. januára.Realizačný tím na čele s trénerom Fernandom Gurichom bude mať tentoraz k dispozícii 18-členný kolektív. Z kádra, ktorý štartoval na Karpatskom pohári, pokračuje sedem hráčov, jedenásť je nových. V Rumunsku dostali príležitosť hráči zo širšieho kádra, tím podľahol Gruzínsku 27:32 a Grécku 23:35. V Španielsku by sa slovenská reprezentácia mala prezentovať v najsilnejšom zložení, z opôr chýba iba Marek Hniďák, ktorý je po operácii ruky. "," povedal na utorkovom brífingu v Bratislave asistent trénera Pavol Polakovič.Jedným z hráčov, ktorý absolvuje obe reprezentačné akcie na prelome rokov je aj Jakub Prokop, ktorý sa so 17 gólmi stal najlepším strelcom Karpatského pohára. "" povedal hráč na pozícii ľavej spojky.V Španielsku už nebude chýbať kapitán tímu Ľubomír Ďuriš. "," povedal hráč Považskej Bystrice.Všetky zápasy na turnaji odvysiela v priamom prenose RTVS.