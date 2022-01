Slovákov proti Poľsku čaká kľúčový duel na turnaji, Bačo: Poznáme sa

Amsterdam 24. januára (TASR) - Kľúčový zápas na ME 2022 vo futsale v Holandsku odohrajú slovenskí reprezentanti v utorok proti Poľsku. Vysoká prehra v úvodnom dueli C-skupiny s Ruskom 1:7 bola pre nich tvrdou fackou, ak im však pomôže k úspechu nad výkonnostne porovnateľným súperom, nemusí mať v konečnom dôsledku až takú váhu. Už pred šampionátom Slováci deklarovali, že najdôležitejšie bude druhé stretnutie na turnaji, ktoré im môže otvoriť cestu k priamej konfrontácii o postup do štvrťfinále proti Chorvátom.



"Reálne sme vedeli, že toto bude pre nás najdôležitejší zápas na turnaji. Je to súper, s ktorým môžeme hrať o postup zo skupiny. Potrebujeme ho poraziť, aby sme ešte v poslednom zápase skupiny mali reálnu šancu. Verím, že sa na neho dobre pripravíme," povedal pre Slovenský Futsal Tomáš Drahovský a doplnil aj možný recept na úspech: "Je to tím, ktorý sa prezentuje tvrdou a fyzickou hrou. Myslím si, že kvalita bude na našej strane. Musíme mať lepší pohyb a ukázať dynamickú hru, ktorou by sme sa mohli presadiť."



Jediným strelcom SR na turnaji je zatiaľ kapitán Peter Kozár. Podľa jeho názoru sa dá zo súboja s ruským favoritom stavať na fakte, že aj proti extrémne kvalitnému tímu si Slováci dokázali vytvoriť šance. Zlyhali však v ich premieňaní. "Pozitívne je, že aj proti Rusom sme mali šance. Proti Poliakom musíme byť viac efektívni. Verím, že budeme mať s nimi viac šancí. Pôjdeme za víťazstvom," vyjadril sa Kozár.



V amsterdamskej supermodernej hale Ziggo Dome na seba narazia rivali, ktorí sa výborne poznajú. V predchádzajúcich troch vzájomných prípravných dueloch Slováci dvakrát zvíťazili (2:1 v roku 2019, resp. 4:2 v roku 2018) a raz utrpeli vysokú prehru 1:8 (2016). "Je to pre nás kľúčový zápas na ME. Vieme o čo hráme. Dobrý výsledok nás posúva do boja o postup. Súperovi musíme od začiatku ukázať, že sa nebojíme a že chceme vyhrať," vyjadril sa asistent hlavného trénera Mariána Berkyho Richard Bačo. "Poľsko je náš častý súper, dobre ho poznáme. Analyzovali sme aj jeho predchádzajúci zápas na ME a vieme, čo od nich čakať. Je to fyzicky vyspelé mužstvo, využívajú osobné súboje, sú v nich silní. Majú rýchly prechod do útoku. Musíme hrať takticky, nemôžeme to otvoriť a hrať s nimi hore-dolu," dodal.



Druhú sezónu nastupuje v poľskej najvyššej súťaži Patrik Zaťovič. "Očakávam ťažký zápas, ako aj proti Rusku. Sú fyzicky veľmi silní, budú mať na nás prichystané nejaké veci, no nebojím sa, že by sme to nezvládli. Ideme si po tri body. Platiť na nich by mohla určite naša rýchlosť, pretože sme pohyblivejší ako oni a tímový duch, ktorý máme naozaj silný," neskrýval odhodlanie reprezentant SR.



Najbližší súper SR tiež vstúpil do šampionátu prehrou. Chorváti ho zdolali 3:1. S Poľskom Slováci v roku 2015 remizovali 1:1, v septembri 2014 v Brne ich zdolali 7:4, keď sa až štyrmi gólmi blysol Martin Doša. Celkovo proti Poľsku od roku 2003 odohrali 17 zápasov. Deväť z nich Slováci vyhrali, trikrát sa zrodila remíza a v piatich prípadoch sa tešil súper. Zápas má v utorok výkop o 20.30 SEČ a v priamom prenose ho bude vysielať RTVS na Športe.